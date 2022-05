Die EU-Kommission will es versuchen und voraussichtlich Mitte der Woche einen Gesetzesvorschlag im Kampf gegen Darstellungen sexuellen Missbrauchs im Internet vorlegen. Doch inwieweit rechtfertigt der gute Zweck den Eingriff in die private Kommunikation der B├╝rger?

Facebook, Google und Co haben Privatnachrichten ihrer Nutzer bis zum Dezember 2020 freiwillig nach Missbrauchsdarstellungen gescannt. Dabei suchten sie nach Bildern, die etwa durch fr├╝here Ermittlungen bekannt und mit einer Art digitalem Fingerabdruck, einem sogenannten Hash, versehen worden waren. Treffer wurden an das US-Zentrum f├╝r vermisste und ausgebeutete Kinder NCMEC gegeben, wo sie gepr├╝ft und gegebenenfalls an die Beh├Ârden wie dem Bundeskriminalamt (BKA) geschickt wurden. Ab Ende 2020 fehlte daf├╝r in der EU jedoch zeitweise die rechtliche Grundlage. Hier ging die Zahl der Hinweise dem NCMEC zufolge zun├Ąchst um 58 Prozent zur├╝ck.