Bergwanderer stürzt in den Tod

Ungl├╝ck in den bayrischen Voralpen: Ein Wanderer ist beim Bergsteigen verstorben. Er fiel 20 Meter tief in den Abgrund. Die Rettungskr├Ąfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Ein 63-j├Ąhriger Bergwanderer ist in den bayrischen Voralpen verungl├╝ckt und ums Leben gekommen. Der Mann machte sich als Teil einer vierk├Âpfigen Urlaubergruppe am Donnerstagvormittag auf den Weg in Richtung Psengberg, wie das Polizeipr├Ąsidium Oberbayern S├╝d am Freitag in Rosenheim mitteilte. Am Nachmittag rutschte er beim Abstieg aus.