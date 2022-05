Keine allgemeine Empfehlung in Deutschland

In Deutschland gibt es noch keine allgemeinen Empfehlungen fĂŒr Kontaktpersonen von Affenpocken-FĂ€llen. Man arbeitete derzeit aber daran, teile das Robert Koch-Institut auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. GesundheitsĂ€mter könnten aber bereits jetzt jederzeit Isolierung und QuarantĂ€ne anordnen, so eine Sprecherin.

In Großbritannien wurden bislang rund zwei Dutzend FĂ€lle von Affenpocken festgestellt. Es sei wahrscheinlich, dass tĂ€glich neue hinzukĂ€men, hatte UKHSA-Chefin Susan Hopkins am Wochenende gesagt. Noch am Montag sollten neue Zahlen veröffentlicht werden. Die Infektionen in Großbritannien betreffen ebenso wie die in anderen LĂ€ndern derzeit in erster Linie MĂ€nner, die Sex mit anderen MĂ€nnern hatten.