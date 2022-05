Polizeisprecher Chris Olivarez sagte CNN, die Ermittlungen dauerten an. Man hoffe, bald die Gro├čmutter als Zeugin vernehmen zu k├Ânnen. Nicht abschlie├čend gekl├Ąrt sei auch der zeitliche Ablauf der Tat und insbesondere die Frage, wie lang sich der T├Ąter in dem Klassenraum einer vierten Klasse aufhielt, in dem er das Massaker anrichtete.

Der Direktor der Beh├Ârde f├╝r ├ľffentliche Sicherheit, Steve McCraw, hatte am Mittwoch gesagt, zwischen den ersten Sch├╝ssen auf einen Polizisten bis zum Tod des T├Ąters seien zwischen 40 und 60 Minuten vergangen. Die "Washington Post" zitierte Javier Cazeres, dessen Tochter get├Âtet wurde. Er sagte, er habe den Vorschlag unterbreitet, selber in die Schule einzudringen, weil die Polizisten zu z├Âgerlich gewesen seien. "Es h├Ątte mehr getan werden k├Ânnen."

Bei einer Mahnwache in Uvalde am Mittwochabend trauerten Anwohner um die Opfer. "Ihr k├Ânnt weinen, denn unsere Herzen sind gebrochen. Wir sind am Boden zerst├Ârt", sagte Pastor Tony Gruben von der Baptist Temple Church. Wie die Zeitung "Texas Tribune" berichtete, fanden sich rund 1000 Menschen in einem Mehrzweckstadion der Kleinstadt ein, um mit Gebeten und Gesang der Opfer zu gedenken. Auf Englisch und Spanisch sprachen Pastoren verschiedener ├Ârtlicher Kirchen vor der versammelten Menge.

Debatte um die Waffengesetze

Das Schulmassaker hat die Debatte ├╝ber sch├Ąrfere Waffengesetze in den USA erneut angefacht. US-Pr├Ąsident Joe Biden sprach sich nach dem Amoklauf erneut mit Nachdruck daf├╝r aus. Entsprechende Initiativen seiner Demokraten scheitern jedoch regelm├Ą├čig am Widerstand von Trumps Republikanern und an der m├Ąchtigen Waffenlobby-Organisation NRA. An diesem Freitag tritt der fr├╝here US-Pr├Ąsident Donald Trump in Houston (Texas) bei der Jahrestagung der NRA auf. Der Republikaner ist vehement gegen eine Versch├Ąrfung der Waffengesetze.

"Amerika braucht in diesem Moment echte L├Âsungen und echte F├╝hrung, nicht Politiker und Parteilichkeit", schrieb Trump vorab auf der von ihm mitbegr├╝ndeten Social-Media-Plattform Truth Social. Deshalb werde er seine Zusage einhalten, in Houston bei dem NRA-Treffen zu sprechen. Trump k├╝ndigte "eine wichtige Rede" an die Adresse der Amerikaner an. "In der Zwischenzeit beten wir alle weiter f├╝r die Opfer, ihre Familien und f├╝r unsere gesamte Nation."

Bei Trumps Auftritt keine Schusswaffen erlaubt

Die NRA teilte mit, die zweist├╝ndige Veranstaltung mit Trump sei nur f├╝r ihre Mitglieder offen. Auf Anordnung der Sicherheitskr├Ąfte seien beim Auftritt des Ex-Pr├Ąsidenten keine Schusswaffen oder Messer erlaubt. Die NRA wies darauf hin, dass es keine M├Âglichkeit zur Aufbewahrung von Schusswaffen gebe. Neben Trump stehen mehrere andere Redner auf dem Programm, darunter NRA-F├╝hrungskr├Ąfte und der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott. Trumps Teilnahme war bereits vor dem Schulmassaker angek├╝ndigt worden.