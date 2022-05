Socken

Kurze Socken, die in den Schuhen kaum sichtbar oder sogar unsichtbar sind - sogenannte F├╝├člinge - waren jahrelang angesagt. Kn├Âchelzeigen war sowieso en vogue. Doch wer dieses Jahr was auf sich h├Ąlt, tr├Ągt angeblich wieder mehr Stoff zur kurzen Hose. "Wei├če Tennissocken sind schon lange in", verk├╝ndete etwa das Portal "M├Ąnnersache.de", doch setzten sie sich in diesem Jahr "endlich als Trend-Piece" durch. "Egal ob Nike, Adidas oder Co.: sportliche wei├če Socken, die gerne sch├Ân hochgezogen werden d├╝rfen, so dass man die Brand sieht, sind top." Was fr├╝her als No-Go galt, kann also pl├Âtzlich voll im Trend liegen. So ist das Leben.

Sonnenbrillen

Angesagt seien dieses Jahr "Y2K-Brillen", meint die "InStyle". Also: "Sonnenbrillen im Look der 2000er. Was diese Modelle auszeichnet? Verspiegelte Gl├Ąser im sportlichen XL-Format (gerne auch bunt-schimmernd), knallige Rahmen in Neonfarben oder Transparenz." Auch der "Stern" meint, Shield-Brillen seien in: "Im Sport, aber auch in der Freizeit werden die Gl├Ąser wieder gr├Â├čer. Gro├čfl├Ąchig be- und verdeckt das durchgehende Glas die komplette obere Gesichtsh├Ąlfte. Elegant ist das nicht. Daf├╝r auff├Ąllig und voll im Retro-Trend."

Eisdielen

Eiscreme und Sorbet geh├Âren zum Sommer wie Freibad-Pommes. J├Ąhrlich werden neue Geschmacksrichtungen zum Trend ausgerufen. Der Verband Uniteis k├╝rte 2022 "Stracciatella mit Rosmarin" zum Eis des Jahres. Motto: "Eine klassische Geschmacksrichtung mit einem Hauch von Mittelmeer." Viele bleiben dennoch lieber klassisch bei Vanille, Schoko und Erdbeer. Popul├Ąr sind in Deutschland aber zum Beispiel auch Haselnuss, Joghurt, Pistazie, Salz-Karamell und Zitrone.

Nascherei

Statt "Kugel" hei├čt es jetzt auch ├Âfter "K├╝gelchen" Eis. Neben den kleinen Wassereis-Perlen "Calippo Shots" sickern im deutschen Markt "Minimelts" aus den USA ein. Schon l├Ąnger gibt es das Produkt in S├╝dkorea, Singapur und den baltischen Staaten, in der Ukraine oder Deutschlands Nachbarl├Ąndern (au├čer Frankreich, Luxemburg und Schweiz). Es handelt sich um viele kleine K├╝gelchen zum L├Âffeln aus einer T├╝te. Sie werden mit Hilfe von fl├╝ssigem Stickstoff bei minus 197 Grad produziert - f├╝r Europa in Lettland. Das Schockfrosten bindet weniger Wasser im Milcheis und macht die Minikugeln aromatisch. Die Perlen lassen sich auch zu Eisdesserts mischen - etwa Banane, Schokolade und Vanille zu Bananasplit. In Deutschland gibt es nun immer mehr Superm├Ąrkte mit der neuen Eismarke und auch Automaten.

Grillen

Feinstaub, Tierleid - das ganz normale Grillen wird zunehmend problematisiert. Es liegt halt nicht nur der Duft von W├╝rstchen und Steaks in der Luft im Jahr 2022, sondern weiterhin der Veggie-Trend. Grillgem├╝se, Grillk├Ąse oder auch Fleischersatzprodukte (zum Beispiel "Plant Based Steaks") sind in vieler Munde.

Sommerliebeleien