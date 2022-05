├ťblicherweise seien Orcas eher vor den K├╝sten Schottlands, Islands und Norwegens zu Hause sowie weiter s├╝dlich im Atlantischen Ozean im Golf von Biskaya, erkl├Ąrte ein GEEC-Experte. Doch statt sich Richtung Meer zu bewegen, sei der Orca immer hin und her geschwommen, hie├č es von der Pr├Ąfektur. Schon vor dem Rettungseinsatz wurde sein Zustand als extrem geschw├Ącht eingestuft, die ├ťberlebenschancen als gering.

Weil das Tier bereits so schwach war, hatten sich die Beh├Ârden nach Beratungen mit Fachleuten f├╝r die au├čergew├Âhnliche Ger├Ąuschmethode entschieden. Ein Einsatz aus n├Ąchster N├Ąhe mit einem Schiff, der das Stresslevel des Tiers noch erh├Âhen k├Ânnte, werde so vermieden.

Die Walger├Ąusche wurden bei dem Einsatz mit einem Lautsprecher unter Wasser abgespielt. Die Forschungsteams beobachteten dann von Booten in einiger Entfernung, wie der Orca auf die Kl├Ąnge reagierte. Doch anstatt sich von den Ger├Ąuschen leiten zu lassen, schwamm das Tier zwischen den Ufern hin und her. Um dem Tier nicht noch mehr Stress zuzuf├╝gen, wurde der Versuch am fr├╝hen Sonntagabend abgebrochen.