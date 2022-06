Corona-Pandemie Nach Lockdown: Shanghai hebt viele BeschrÀnkungen auf Von dpa 01.06.2022 - 10:04 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ein Restaurant verkauft Fleisch. Nach zwei Monaten Lockdown hebt Shanghai viele Corona-BeschrÀnkungen auf. (Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa./dpa)

Shanghai (dpa) - Nach zwei Monaten striktem Lockdown sind in der ostchinesischen Hafenstadt Shanghai die BeschrÀnkungen weitgehend gelockert worden.

Seit Mittwoch durften die meisten der 26 Millionen Einwohner ihre Wohnungen wieder verlassen. GeschÀfte öffneten. Auch wurde öffentlicher und privater Verkehr mit gewissen EinschrÀnkungen wieder aufgenommen. Ausgenommen sind noch Nachbarschaften, die als Risikogebiete identifiziert sind. Auch sind rund 200.000 Menschen noch weiter in QuarantÀne, wie Staatsmedien berichteten.

"Es ist ein surreales GefĂŒhl", zitierte die parteinahe Zeitung "Global Times" den Shanghaier Wang Mohan, der am Vortag die Erlaubnis erhalten hatte, seine Wohnung verlassen zu können. "Ich hĂ€tte niemals gedacht, dass ich das sagen wĂŒrde, aber was ich am meisten tun will, ist zur Arbeit zu gehen. Ich habe es satt, allein zuhause festzustecken und nur nach draußen zu kommen, um meinen Mund aufzumachen und mich testen zu lassen."

Zwei Monate lang

Der Lockdown in dem Wirtschafts- und Finanzzentrum der zweitgrĂ¶ĂŸten Volkswirtschaft war Ende MĂ€rz zunĂ€chst fĂŒr fĂŒnf Tage ĂŒber die Pudong-Seite östlich des Huangpu-Flusses verhĂ€ngt worden. Doch wurden die BeschrĂ€nkungen ausgedehnt und dauerten am Ende zwei Monate. Wegen unzureichender Lieferungen von Lebensmitteln, schlechter medizinischer Versorgung und teils chaotischer VerhĂ€ltnisse hatte es heftige Kritik an den drakonischen Maßnahmen gegeben.

Auf dem Höhepunkt der Welle hatte es in Shanghai im April 27.000 neue Infektionen an einem Tag gegeben. Doch meldete die Metropole am Dienstag nur noch 15 neue FÀlle - so wenig wie seit drei Monaten nicht mehr. Landesweit berichtete die nationale Gesundheitskommission auch nur 68 Neuinfektionen, davon 46 asymptomatisch.