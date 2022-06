Mit einem Spezialkran und weiteren schweren Ger├Ątschaften waren die Einsatzkr├Ąfte am Sonntag am Werk. Zudem ging die Ursachenforschung weiter: Warum entgleiste der Zug? Eine Soko "Zug" arbeite seit Freitag daran, den Unfall zu rekonstruieren, teilte die Polizei mit. Die Leitung liege bei der Staatsanwaltschaft M├╝nchen II. Unterst├╝tzt w├╝rden die Ermittler von Sachverst├Ąndigen.

Alle Toten identifiziert

Die Identifizierung der f├╝nf Todesopfer war am Sonntag weitgehend abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 32, 39 und 70 Jahren sowie nach bisherigen Erkenntnissen um eine 51-J├Ąhrige. Das f├╝nfte, am Samstag geborgene Opfer sei ein Junge im Teenageralter.

Zwei der get├Âteten Frauen sollen zuvor aus der Ukraine geflohen sein, berichtete die "Bild". Der Pressesprecher der zust├Ąndigen Polizeidirektion sagte t-online: "Dazu werden wir nichts sagen, das kommentieren wir nicht." Von den mehr als 40 Verletzten befinde sich ein Mensch noch in kritischem Zustand. Die Verletzten seien in zehn Krankenh├Ąuser gebracht worden, auch nach ├ľsterreich.

Spezialkran im Einsatz

Der von einem Bagger zerteilte und am Sonntag auf einem Tieflader abtransportierte Wagen ist einer von dreien, die bei dem Unfall umgest├╝rzt waren. Einsatzkr├Ąfte hatten ihn am Samstag mit Kr├Ąnen auf die Bundesstra├če 2 neben das Gleisbett gehoben. Am Sonntag wurde ein weiterer Wagen auf die Stra├če gehievt.

Mithilfe eines 250 Tonnen schweren Spezialkrans sollte unter anderem die Lok wieder auf das Gleis gestellt werden. Diese und die restlichen Waggons sollten dann m├Âglichst auf dem Schienenweg abtransportiert werden. Die Arbeiten d├╝rften noch einige Zeit dauern, so die Polizei. Auch bei der Bahn hie├č es, es sei noch nicht abzusch├Ątzen, wann die Strecke ger├Ąumt sei. "Eine Prognose, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist daher noch nicht m├Âglich", schrieb das Unternehmen am Sonntag in einer Mitteilung.

Aufr├Ąumarbeiten k├Ânnten durch Unwetter gest├Ârt werden

Erschwert werden k├Ânnten die aufwendigen Aufr├Ąumarbeiten durch das Wetter : F├╝r den sp├Ąten Nachmittag und den Abend waren am Sonntag f├╝r die Region schwere Gewitter vorhergesagt. Die Einsatzleitung vor Ort werde dann die Arbeiten nat├╝rlich unterbrechen, sagte ein Polizeisprecher.

Weshalb die Regionalbahn am Freitagmittag kurz nach ihrer Abfahrt Richtung M├╝nchen aus den Gleisen sprang, war am Sonntag weiterhin unklar. Eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug hatte es nicht gegeben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der mit Bahnchef Richard Lutz am Samstag den Ungl├╝cksort besucht hatte, versprach eine umfangreiche Aufarbeitung des Ungl├╝cks. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte, den Experten vor Ort zufolge sei ein technischer Defekt "die wahrscheinlichste Ursache".