Aktualisiert am 06.06.2022 - 12:00 Uhr

Aktualisiert am 06.06.2022 - 12:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Weitere Wagenteile des Ungl├╝ckszugs von Garmisch-Partenkirchen sind am Wochenende abtransportiert und in einem Kieswerk in der N├Ąhe zur Begutachtung gelagert worden.