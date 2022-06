Seit Jahren bestand gegen ihn ein Haftbefehl: Nun wurde ein Mann aus Tschechien an die deutschen Beh├Ârden ausgeliefert. Er soll einen Gesch├Ąftsmann in Berlin ├╝berw├Ąltigt und nach Vietnam entf├╝hrt haben.

F├╝nf Jahre nach der spektakul├Ąren Entf├╝hrung eines vietnamesischen Gesch├Ąftsmanns aus Berlin ist einer der mutma├člichen Tatbeteiligten von Tschechien nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, wurde gegen den vietnamesischen Staatsangeh├Ârigen Anh T. L. wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung sowie wegen geheimdienstlicher Agentent├Ątigkeit ein seit 2017 bestehender Haftbefehl vollzogen. Der Mann befand sich zuvor in Prag in Auslieferungshaft.

Der Gesch├Ąftsmann Xuan Thanh Trinh war im Juli 2017 gemeinsam mit seiner Begleiterin im Rahmen einer Operation des vietnamesischen Geheimdienstes auf offener Stra├če in Berlin gewaltsam in einen Transporter gezerrt und dann gegen seinen Willen nach Vietnam gebracht worden.

Ausw├Ąrtiges Amt verurteilte Entf├╝hrung als "Menschenraub"

In Verbindung mit dem Verfahren gegen Thanh in Vietnam waren unter anderem von dessen Anw├Ąltin Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Vorgehens der Beh├Ârden ge├Ąu├čert worden. Es gab auch Vorw├╝rfe gegen die Regierung in Hanoi, aus politischen Motiven einen Widersacher ausschalten zu wollen. Ein weiterer Beteiligter an der Entf├╝hrung war bereits 2018 in Berlin zu einer mehrj├Ąhrigen Haftstrafe verurteilt worden.