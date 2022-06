Abtreibungsdrama auf Malta Amerikanerin sitzt fest: "Ich will hier einfach nur lebend raus" Von afp , joh 23.06.2022 - 14:08 Uhr Lesedauer: 2 Min. Jay Weeldreyer und Andrea Prudente: Das Kind des Paars hat keine ├ťberlebenschance. (Quelle: privat/ Weeldreyer)

Abtreibungen sind auf Malta verboten. Eine US-Amerikanerin schwebt deshalb in Lebensgefahr. Ihr Baby ist nicht lebensf├Ąhig, doch beenden kann sie die Schwangerschaft nicht. Und das Risiko steigt.

Eine US-Touristin muss nach schwerwiegenden Komplikationen in der Schwangerschaft wegen des strikten Abtreibungsverbots in Malta um ihr Leben f├╝rchten. "Sie hat gro├če Angst", sagte der Partner von Andrea Prudente am Mittwoch. Das Paar bef├╝rchtet, dass Prudente wegen des nicht lebensf├Ąhigen F├Âtus in ihrem Bauch eine lebensgef├Ąhrliche Blutvergiftung bekommt.

"Es f├╝hlt sich wie eine grausame und un├╝bliche Bestrafung an, die einer unschuldigen Frau auferlegt wird", sagte Prudentes Lebensgef├Ąhrte Jay Weeldreyer der Nachrichtenagentur AFP am Telefon aus dem maltesischen Krankenhaus, in dem seine Freundin aufgenommen wurde. Prudente hatte w├Ąhrend ihres Urlaubs auf Malta w├Ąhrend der 16. Schwangerschaftswoche starke Blutungen bekommen. Im Krankenhaus wurde ihr gesagt, ihrem Kind gehe es gut.

Ein oder zwei Tage sp├Ąter platzte aber ihre Fruchtblase, wie Weeldreyer schilderte. Im Krankenhaus sei ihr gesagt worden, sie solle in 48 Stunden wieder kommen. Bei diesem Termin habe eine weitere Ultraschalluntersuchung best├Ątigt, "dass kein Fruchtwasser mehr da ist, das Baby wird... nicht ├╝berleben", obwohl sein Herz noch schlage, berichtete Weeldreyer. Aber eine Beendigung der Schwangerschaft lehnten die ├ärzte wegen des vollst├Ąndigen Abtreibungsverbots in Malta ab. "Ich will hier einfach nur lebend rauskommen", sagte Prudente.