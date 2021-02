Vier Tornados

Mehr als 20 Tote durch Wintersturm in USA und Mexiko

17.02.2021, 08:30 Uhr | dpa, AFP, cck

"Historischer Sturm": Video zeigt das extreme Winterwetter in Texas, in dem schon mehr als zwanzig Menschen starben. (Quelle: Reuters)

Ein "historischer Sturm" beschäftigt Teile der USA und Mexikos. Dort sind die Temperaturen stark gesunken. Mehr als 20 Menschen starben, Tausende Haushalte sind ohne Strom.



Ungewöhnlich kaltes Winterwetter hat Teile der USA und Mexikos weiter fest im Griff. In den beiden Ländern sind bis Dienstag Medienberichten zufolge bereits mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Das extreme Winterwetter löste mindestens vier Tornados aus, wie es auf der Website Weather.com hieß, darunter einen in North Carolina, durch den mindestens drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt wurden.

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden habe mit den Gouverneuren der betroffenen Staaten wie Texas, Louisiana und Kentucky über das "extreme Winterwetter" gesprochen. Die Regierung werde alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, um den Menschen zu helfen, "diesen historischen Sturm" zu überstehen.

Mehrere Tote wegen Unterkühlung in Mexiko

Im südlichen Bundesstaat Texas, der am stärksten von dem Kälteeinbruch betroffen ist, starben eine Frau und ein Mädchen an einer Kohlenmonoxidvergiftung: Nach Angaben der Polizei hatten sie den Motor eines Autos in einer Garage laufen lassen, um sich zu wärmen. In der Stadt Houston erfroren zwei Obdachlose, wie das Büro des Sheriffs in Harris County mitteilte. In Louisiana starb ein Mann nach einem Sturz auf glatter Eisfläche an einer Kopfverletzung.

Ein zehnjähriger Junge starb bereits am Sonntag in Tennessee, nachdem er zusammen mit seiner sechsjährigen Schwester auf einem zugefrorenen Teich eingebrochen war. In Texas, Kentucky und Missouri starben mehrere Menschen bei wetterbedingten Verkehrsunfällen.

Im Norden von Mexiko starben nach Angaben der Behörden sechs Menschen, fünf von ihnen an Unterkühlung, einer erstickte wegen einer defekten Heizung, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Durch die Kälte waren Gas-Leitungen eingefroren, was Stromausfälle zur Folge hatte.

Stromversorger in Texas schalten Werke ab

In den USA waren am Dienstagabend mehr als 3,5 Millionen Wohnungen und Geschäfte ohne Strom. Um eine Überlastung der Netze zu verhindern, schalteten die Stromversorger in Texas seit dem Wochenende immer wieder einzelne Werke ab. Kunden sollten sich darauf einstellen, dass die Versorgung möglicherweise über Dienstagabend hinaus unterbrochen sein könnte, teilte etwa das Elektrizitätswerk in der Stadt Austin auf Twitter mit.



Kontrollierte Unterbrechungen der Stromversorgung seien derzeit die "Ultima Ratio", um die Zuverlässigkeit des gesamten Stromnetzes zu erhalten, teilte der Stromnetzbetreiber Southwest Power Pool mit, der für 14 Bundesstaaten zuständig ist.

Die Wetterlage soll sich auch am Mittwoch nicht entspannen. Die Behörden im besonders betroffenen Bundesstaat Texas warnten unter anderem vor Eisregen.