SchwĂŒle Hitze wird zur tödlichen Gefahr

Dabei hat Berthold Franke in Neu-Delhi noch einen Vorteil: In diesem Teil des Landes ist die Hitze vornehmlich trocken. "Das ist leichter zu ertragen", bestÀtigt er. Erst in der Monsunzeit steigt die Luftfeuchtigkeit. Obwohl die Temperaturen dann niedriger sind, sei dies "eine andere Form der Qual", wie er es nennt.

In anderen Landesteilen, vor allem an den KĂŒsten, kommt jedoch beides zusammen: die hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze. Gepaart kann sich daraus eine tödliche Kombination entwickeln.

Das Gesundheitswesen in Indien ist darauf zwar vorbereitet, dennoch wurden im westlichen Bundesstaat Maharashtra, wo auch die Millionenmetropole Mumbai liegt, seit Ende MĂ€rz bereits 25 TodesfĂ€lle nach Hitzschlag gemeldet. 6.500 Menschen sind seit 2010 in Indien offiziellen Angaben zufolge an den Folgen der Hitze gestorben – durch verbesserte Warnsysteme ist die Zahl bereits deutlich gesunken.

AbkĂŒhlung in Kalkutta: In der Stadt im Osten des Landes sorgten Temperaturen und Luftfeuchtigkeit fĂŒr lebensgefĂ€hrliche Bedinungen. (Quelle: NurPhoto/Debarchan Chatterjee/imago-images-bilder)

Das Problem: Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, kann sich der Körper durch Schwitzen nicht mehr abkĂŒhlen. Eigentlich entzieht der Schweiß der Haut beim Verdunsten Energie in Form von WĂ€rme. Ist die Luft jedoch so gesĂ€ttigt, dass sie kein Wasser mehr aufnehmen kann, verdunstet der Schweiß nicht mehr.

Gemessen wird diese Belastung mit der sogenannten Feuchtkugeltemperatur. Sie gibt die tiefstmögliche Temperatur an, die sich durch Verdunstung erreichen lĂ€sst. Ab 30 Grad Feuchtkugeltemperatur wird es lebensgefĂ€hrlich, 35 Grad gelten als Grenze des Überlebbaren.

Sowohl in Pakistan als auch in Indien wurden solche Werte schon erreicht: Die Region um Mumbai im Westen des Landes ĂŒberschritt die 30-Grad-Marke bereits; auch im SĂŒden des Landes, dem Osten an der Grenze zu Bangladesch sowie in einigen Regionen im Landeszentrum wurden in den vergangenen Tagen solche Werte gemessen. Am Donnerstag meldeten Wetterstationen in den sĂŒdlichen Bundesstaaten Tamil Nadu und Kerala sogar zeitweise 35 Grad.

Die grĂ¶ĂŸte Moschee Indiens, die Jama Masjid, in Dehli: Zum Ende des Fastenmonats Ramadan versammelten sich Tausende Muslime zum Beten – der Hitze zum Trotz. (Quelle: Anushree Fadnavis/Reuters-bilder)

"Testet die Grenzen der menschlichen ÜberlebensfĂ€higkeit"