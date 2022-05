2,5 Hektar betroffen Erneuter Waldbrand im Harz – Ursache unklar Von dpa Aktualisiert am 16.05.2022 - 00:08 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Polizeihubschrauber bringt Löschwasser: Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. (Quelle: Matthias Bein/dpa-bilder)

Schon wieder hat es im Harz gebrannt: Zwölf Feuerwehren kämpften in Sachsen-Anhalt gegen die Flammen. Der Zugverkehr am Brocken kam zum Erliegen. Nun will auch die Politik reagieren.

Im Harz ist wieder ein Waldbrand ausgebrochen. Bei Stiege in Sachsen-Anhalt seien an einem steilen Hang zunächst rund 2.500 Quadratmeter betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Harz am Sonntag. Später weitete sich die Brandfläche rasant auf rund 2,5 Hektar aus, wie es hieß. Am Abend berichteten die Behörden, dass das Feuer gelöscht sei.

Etwa zwölf Feuerwehren waren den Angaben nach im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Zudem sei ein Hubschrauber aus Thüringen angefordert worden, um den Brand auch aus der Luft zu bekämpfen. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.

Harzer Schmalspurbahnen zum Brocken eingestellt

Unterdessen teilten die Harzer Schmalspurbahnen auf der Internetseite mit, dass der Zugverkehr ab dem Bahnhof Drei Annen Hohne zum Brocken und zurĂĽck eingestellt wurde.

Unklar war zunächst, ob und wie viele Ausflügler davon betroffen waren. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es am Abend aus der Leitstelle. Im Harz hatte es in den vergangenen Wochen mindestens zwei Mal in größerem Umfang gebrannt.