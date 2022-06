Es geht um Zelt und Wohncontainer

Wilhelm Hartmann ist der Betreiber und sieht das nicht ein. Sein Freund Markus Wipperf├╝rth steht ihm bei, er untermauert dessen Forderungen in eigenen Videos. Im Zusammenspiel und mit der gro├čen Facebook-Reichweite bauen sie immer wieder Druck auf. In der Vergangenheit durchaus mit Erfolg: Dass Hartmanns Zelt und Container ├╝berhaupt noch stehen, schreiben viele an der Ahr einem Shitstorm zu, den das Duo im vergangenen Jahr entfacht hatte. t-online hatte im Februar unter der ├ťberschrift "Fluthelden auf Besatzerkurs" berichtet, was sich damals bereits abzeichnete.