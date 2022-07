Zwölf Flut-Tote: Lebenshilfe bangt heute um die Zukunft

An jenem 15. Juli war t-online das einzige Medium vor Ort in Sinzig, als immer deutlicher wurde, was dort passiert war. Die Szenerie beim Eintreffen: In angrenzenden Stra├čen laden Menschen bereits verdreckten Hausrat auf Anh├Ąnger, am Rand des ├╝berfluteten Gebiets spritzen Hausbesitzer von ihren Hofeinfahrten Schlamm, der im kr├Ąftigen Sonnenschein nach dem starken Regen schon zu trocknen beginnt.

Am Lebenshilfehaus in einer ruhigen Seitenstra├če ist den Mitarbeitern der Lebenshilfe ebenso wie Einsatzkr├Ąften und den direkten Nachbarn klar: Es ist etwas Schreckliches passiert.

"Da wollen Sie nicht hin"

Ein Feuerwehrmann h├Ąlt an einer Absperrung einen Mittsiebziger zur├╝ck. Er k├Ânne da nicht durch in Richtung Lebenshilfehaus, "das wollen Sie auch nicht". Der Mann sucht seine Tochter Mary, eine Bewohnerin. Ein anderer Feuerwehrmann erz├Ąhlt, sie m├╝ssten sp├Ąter Leichen bergen. In einer nahen Schule kommen Eltern weinend aus Gespr├Ąchen mit Notfallseelsorgern, dort ist vom DRK eine Anlaufstelle f├╝r Angeh├Ârige von Vermissten eingerichtet worden.

"Wir waren so froh, dass die so schnell da waren", sagt van Bebber ein Jahr sp├Ąter. "Man ist so hilflos." Die Angeh├Ârigen ├╝berhaupt zu verst├Ąndigen, war kaum m├Âglich: Auch das B├╝ro der Lebenshilfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler war ├╝berflutet worden, die Computer hatten unter Wasser gestanden. "Wir hatten keine Telefonnummern." F├╝r manche Angeh├Ârige wurde es ein Schrecken ohne Ende, auch wenn ihnen die Wahrheit fast gewiss war: "Wir durften nichts sagen, die Todesnachrichten hat die Polizei nach neun Tagen ├╝bermittelt, als alle mit DNA sicher identifiziert waren."

In Sinzig darf t-online aber auch erleben, wie sich nach Stunden des Bangens am sp├Ąten Nachmittag Bewohnerin Carola und ihre Cousine in einem Ausweichquartier gl├╝cksselig in die Arme fallen. Die ungetr├╝bte Freude h├Ąlt nur kurz, aus Carola sprudelt heraus, was sonst so offen keiner sagt: "Es sind so viele tot!"

Wiedersehen: Bewohnerin Carola lebt, sie und ihre Cousine k├Ânnen sich in die Arme schlie├čen. (Quelle: Lars Wienand)

Bis die Pressestelle der Polizei im 40 Kilometer entfernten Koblenz das auch offiziell best├Ątigt, werden noch rund drei Stunden vergehen. Um 20.22 Uhr ist die Meldung bei t-online.de zu lesen.

