Nach 500 Fällen wird es eng für den Exorzisten

Aber es gibt die Verzweiflung von Menschen, die Hilfe suchen für das, was sie nicht erklären können, und die so Unvorstellbares erlebt haben, dass ihnen oft auch nicht geglaubt wird. Das erlebt in der Praxis Traumafachberaterin Eva Lauer-von Lüpke, Leiterin der Emanuelstiftung für Überlebende ritueller Gewalt. Sie ist auch Ansprechpartnerin am "berta"-Telefon, dem kostenlosen und anonymen Beratungsangebot der Bundesregierung zu organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt. "Die Gesellschaft müsste mehr hinschauen und Betroffenen mehr Glauben schenken", sagt sie. Weil das nicht der Fall sei, mache das auch empfänglich für zweifelhafte Angebote.

Ansprechpartner am Telefon Das Hilfe-Telefon Berta zur Beratung bei organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt ist Dienstags von 16 bis 19 Uhr und Mittwochs und Freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Nummer 0800/3050750 zu erreichen. Auf der Seite des Trägervereins Nina gibt es weitere Adressen und Links

Bei Marcus B. bekommen Hilfesuchende schnell einen Termin, zeigt der Mailaustausch mit verzweifelten Eltern im Januar 2020. Mit ihrer zwölfjährigen Tochter seien sie schon bei einigen Ärzten gewesen. Sie höre "Stimmen im Kopf" und sehe ab und an Bilder wie Clowns, schrieben sie. Marcus antwortete, sie könnten mit dem Kind einfach für einen Termin zum "Exorzismus-Test" vorbeikommen. "Dauer 1-2 Stunden, kostet nichts. Unweit der S-Bahnstation Ahrensfelde."

Es war dann wirklich nicht mehr weit vom Bahnhof: Vom Ausgang vorbei an der "Apotheke am Stadtrand", an einem kleinen Markt, und dann kommt nach einem Spielautomatenschuppen und vor dem Anbieter von Lamborghini-Stadtrundfahrten die Adresse: Bibel-Center Berlin und Freie Gemeinde Berlin-Marzahn.

Heute sind die Räume dort tabu für ihn. Nach dem, was über ihn bekannt wurde, haben Freie Gemeinden in ganz Deutschland betroffene Personen um Vergebung gebeten und erklärt, dass Marcus bis auf Weiteres in keiner dieser Gemeinden willkommen sei. Das Gemeindegericht in Marzahn sieht den Vorwurf der Unzucht in mindestens zwei Fällen und mindestens eines unbiblischen Befreiungsdiensts als bestätigt an.

Von eigenen Schülern ausgeschlossen

Das religiöse Universum, das B. für sich beansprucht, ist eine Welt, in der sich die Gläubigen in der Tradition von jüdischen Christusgläubigen des 1. Jahrhunderts sehen, die an Jesus als Messias und Erlöser der Welt glauben. Messianische Juden werden sie manchmal genannt, Marcus B. nennt sich "Thora-Christ", nach der Thora, der heiligen Schrift der Juden. In einer Sprachnachricht gibt er an, mit vielen seiner Bekannten aus dem Umfeld gebrochen zu haben, die sich nach dem Leak distanziert hätten: "Das sind sogar meine eigenen Schüler, die mich ausgeschlossen haben. Die sind auch meistens psychisch labil." Und die meisten aus diesen "Internet-Christen-Kreisen", die hätten "eh eine Schraube locker".

Exorzisten-Bund: Marcus B. war auch einer der Initiatoren eines entsprechenden Zusammenschlusses und pflegte die Landkarte mit Adressen. Er fungierte auch als Ausbilder. (Quelle: Screenshot archive.org)