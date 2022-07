Menschenrechtsaktivisten: Drei Frauen im Iran an einem Tag hingerichtet

Im Iran sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten an einem einzigen Tag drei Frauen hingerichtet worden. Die Frauen seien am Mittwoch wegen des Vorwurfs exekutiert worden, ihre Ehemänner ermordet zu haben, erklärte die in Norwegen ansässige Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights (IHR) am Freitag. Damit seien seit Jahresbeginn bisher insgesamt zehn Frauen vom iranischen Staat hingerichtet worden.

Bei einer der nun hingerichteten Frauen handelte es sich demnach um eine afghanische Staatsbürgerin, die im Alter von 15 Jahren geheiratet hatte. Menschenrechtsorganisationen blicken mit Sorge auf die Zunahme an Hinrichtungen weiblicher Gefangener. Viele der exekutierten Frauen hätten gewalttätige Ehemänner getötet oder seien bereits als Kinder oder an Verwandte verheiratet worden.

Hinrichtungen in "entsetzlicher Geschwindigkeit"

Die Menschenrechtsorganisationen Abdorrahman Boroumand Centre for Human Rights in Iran und Amnesty International hatten am Mittwoch von Hinrichtungen in einer "entsetzlichen Geschwindigkeit" gesprochen und zudem bestätigt, dass der Iran am vergangenen Samstag die erste öffentliche Hinrichtung seit zwei Jahren vollstreckt habe. Allein seit Jahresbeginn wurden nach Angaben der Organisationen insgesamt 306 Menschen im Iran exekutiert.