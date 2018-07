Familiendrama in Dresden

Polizei findet zwei tote Mädchen – Vater unter Verdacht

29.07.2018, 17:03 Uhr | lw, t-online.de

Grausamer Fund in Dresden: In der Wohnung eines Mannes sind zwei Kinderleichen entdeckt worden. Der Vater steht unter Verdacht, die beiden Mädchen getötet zu haben. Er befindet sich nun in U-Haft.

In Dresden wird ein 55-jähriger Mann verdächtigt, seine beiden Töchter umgebracht zu haben. Am Samstag hatte die Polizei in seiner Wohnung zwei Kinderleichen gefunden. Der Mosambikaner sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach einem Bericht der "Bild-Zeitung" hatte sich die 35-jährige Mutter der beiden Kinder am Samstagabend an das Polizeirevier Dresden-West gewandt. Ihr ehemaliger Partner hatte demnach auf die zwei Mädchen aufgepasst, aber die Drei- und die Sechsjährige nicht wie vereinbart zur Mutter zurückgebracht.

Daraufhin fuhren Polizeibeamte zur Gorbitzer Wohnung und machten den grausamen Fund. "Ein sofort hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der Geschwister feststellen", sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Bild-Zeitung. Der 55-jährige Vater, der sich in der Wohnung aufhielt, wurde unverzüglich festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll er stark betrunken gewesen sein.

Weiter berichtete die Zeitung, dass die Beamten nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem gewaltsamen Tod der beiden Mädchen ausgehen. Die Leichen sollen obduziert werden, das Ergebnis wird am Montag erwartet.