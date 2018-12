Armee gegen Drohnen-Piloten

Londoner Flughafen seit Mittwochabend lahmgelegt

Menschen warten am Flughafen London-Gatwick: Der Airport hat bis auf Weiteres alle Flüge ausgesetzt, weil Drohnen den Betrieb gestört haben. (Quelle: Tim Ireland/AP/dpa)

Europas siebtgrößter Flughafen London-Gatwick steht still. Die Polizei sucht mit Scharfschützen nach Unbekannten, die Drohnen über der Startbahn kreisen ließen. Bislang erfolglos. Nun soll die Armee helfen.

Drohnen über der Startbahn haben den Londoner Flughafen Gatwick, einen der größten Airports Europas, lahmgelegt und zehntausenden Menschen eine chaotische Reise eingebrockt. Schon am Mittwochabend wurden alle Starts und Landungen bis auf Weiteres ausgesetzt. Passagiere wurden aufgerufen, im Zweifel gar nicht erst anzureisen.

Die Polizei hat britischen Medienberichten zufolge Scharfschützen und einen Helikopter eingesetzt, um die Verantwortlichen für die Drohnen ausfindig zu machen. Sie waren mit mehreren Drohnen über der Startbahn gekreist. Die Störmanöver über Gatwick konnten Einsatzkräfte bislang nicht unterbinden. Am Abend kündigte Verteidigungsminister Gavin Williamson an, die Armee werde mit Spezialgerät dabei helfen, dem Treiben ein Ende zu setzen.

Verkehr wurde kurzzeitig wieder aufgenommen

Viele Passagiere saßen schon am Mittwochabend stundenlang in ihren startklaren Maschinen fest, während ankommende Flugzeuge zu – teils hunderte Kilometer entfernten – Flughäfen umgeleitet wurden. Auch für den Freitag sei mit Störungen zu rechnen, teilte der Flughafen mit.

In den frühen Morgenstunden war der Betrieb am Donnerstag kurzzeitig wieder aufgenommen, dann aber erneut gestoppt worden. Mehr als 14 Stunden nach den ersten Drohnensichtungen wurde am erneut eine Drohne über dem Flugfeld entdeckt.

Für Donnerstag waren 115.000 Reisende am Flughafen erwartet worden, für Freitag 126.000. Die Polizei in der Grafschaft Sussex bezeichnete die Störungen als absichtliche Handlung, die sie mit allen verfügbaren Mitteln unterbinden werde. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es keine.