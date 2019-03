Tod auf Usedom

Polizei befragt Bekannte und Verwandte der getöteten 18-Jährigen

Mecklenburg-Vorpommern, Zinnowitz: In diesem Wohnhaus wurde eine 18-Jährige tot aufgefunden. Es soll sich um ein Tötungsdelikt handeln. (Quelle: Stefan Sauer/dpa)

Die 18-jährige Maria K. wurde leblos in ihrer Wohnung auf Usedom gefunden. Auf der Suche nach dem Täter tappt die Polizei bislang im Dunkeln – und bittet die Bevölkerung jetzt um Mithilfe.

Die Polizei ist bislang ratlos, warum die 18 Jahre alte Maria K. sterben musste. Eine Bekannte hatte Maria K. am Dienstagabend in deren Wohnung in Zinnowitz auf der Insel Usedom gefunden. Sie war es auch, die die Polizei alarmierte.

Fest steht bislang nur: Die junge Frau starb durch Gewalt, wie die Staatsanwaltschaft in Stralsund mitteilte. Der Frau sollen mit einer Stichwaffe Verletzungen zugefügt worden sein. Welches Tatwerkzeug genau benutzt wurde, ist noch unklar.

Die Polizei überprüft einen Altglascontainer: Im ungelösten Mordfall einer 18-Jährigen sucht die Polizei nach neuen Spuren auf der Insel Usedom. (Quelle: Stefan Sauer/dpa)



Auch einen Verdächtigen gibt es noch nicht. Eine Polizeisprecherin sagte zu t-online.de: "Wir haben weiterhin keinen konkreten Tatverdächtigen. Niemand wurde festgenommen oder als Beschuldigter eingestuft. Wir führen weiterhin Befragungen im Umfeld der Getöteten durch."



60 Ermittler sind mit dem Gewaltverbrechen beschäftigt. "Vor Ort sind derzeit auch Suchhunde eingesetzt, die rund um den Tatort das Umfeld absuchen", erklärte die Sprecherin. Zudem wurden Einsatzkräfte von der Bereitschaftspolizei angefordert, die das Team vor Ort unterstützen.

"Sie war sehr gut vernetzt"

"Alle zusammen bilden eine Suchkette. Das bedeutet, dass das Umfeld des Tatortes in einem abgesteckten Kreis nach möglichen Beweismitteln oder Spuren abgesucht wird, die dann sichergestellt werden", erklärte die Polizeisprecherin. Das Opfer Maria K. hatte, wie viele in ihrem Alter, Social-Media-Profile. Nach Informationen von t-online.de hat sie kurz vor dem Tattag beim Lippensynchron-Portal TikTok ein Video hochgeladen. Bei dem spricht sie die Werbung der Dating-Plattform "Parship" nach.

"Sie war sehr gut vernetzt und hat einen großen Bekanntenkreis. Deswegen ziehen sich die Befragungen entsprechend hin. Wir müssen viele Kontaktpersonen befragen", sagte die Polizeisprecherin. Auf Facebook und Instagram haben schon viele ihrer Freunde Trauermeldungen veröffentlicht. Bei den Befragungen der Bekannten und Verwandten sei allerdings noch keine heiße Spur dabei gewesen.

Wer hat das Opfer lebend gesehen?

Inzwischen gibt es auch erste Hinweise aus der Bevölkerung. "Wir konzentrieren uns darauf zu ermitteln, ob jemand am Tattag des 19. März im Umfeld der Waldstraße in Zinnowitz Beobachtungen zu einer Person gemacht hat, die sich auffällig verhalten hat und die womöglich Blutspuren an der Kleidung hatte", erklärte die Sprecherin.









Es werde ermittelt, wer das Opfer zuletzt lebend gesehen habe und mit wem das Opfer zuletzt lebend Kontakt gehabt habe. Ob schon brauchbare Hinweise ausgewertet werden konnten, kann die Polizei noch nicht sagen.