Staatsanwaltschaft glaubt an heiße Spur zu Rebecca

Ich bekomme Nachrichten wie: "Sieht so eine trauernde Schwester aus?" Aber wie genau sieht jemand trauerndes für dich aus? Und aus welchem Grund sollte ich trauern? Ich bin traurig, ja. Zu tiefst erschüttert um ehrlich zu sein. Aber heißt es nicht, dass jemand trauert, weil eine Person für immer aus ihrem Leben gegangen ist? Ist dann nicht all die Hoffnung verloren? So sehe ich das. Ich bin traurig, jedoch trauere ich nicht. Eigentlich bin ich ein zutiefst positiver Mensch. Versuche in den dunkelsten Momenten das Licht zu sehen. Aber ja, auch mir fällt das zur Zeit mehr als schwer. Es ist alles dunkel. Ein unendlich langer Tunnel. Keiner kann sagen wann dieser endet. Es ist als wäre über alles ein Schleier. Wie in einer Traum-Sequenz in einem Film. Mein Sohn, ein Licht welches scheint, ob Tag, ob Nacht. Für mich ist er die Pure Hoffnung. Auch an den dunkelsten Tagen. Er, mein Glaube, meine Familie. Das gibt mir die Kraft. Die Kraft zu hoffen. Die Kraft zu Leben. Und ja. Auch ich lache. Ich lache obwohl meine kleine Schwester nicht da ist. Würde Becci wollen, dass wir alle den Kopf in den Sand stecken, nur noch weinen, nie wieder lachen? Nein! Ich denk an dich Prinzessin und ich denke an unsere Momente und ich werde lachen ❣ #findbecci