Köln und Ruhrgebiet

Schleuser, Drogen, Waffen – Großrazzia in NRW

22.05.2019, 07:17 Uhr | dpa

Hausdurchsuchung in Essen: Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden gegen Kriminelle vor. (Quelle: dpa)

Hunderte Polizisten durchsuchen seit dem Morgen Wohnungen in Köln, Essen und anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. Der Einsatz soll bis in den Nachmittag dauern.

Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden gegen Kriminelle vor. Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchen am Mittwoch Wohnungen in Essen und zehn weiteren Städten, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen mit.

"Wir führen seit geraumer Zeit ein Ermittlungsverfahren gegen eine größere Personengruppe", sagte ein Sprecher der Essener Polizei. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liege im Raum Köln und dem Ruhrgebiet. Es gehe um Schleuserkriminalität und außerdem um den Handel mit Waffen, Betäubungsmitteln und um gefälschte Ausweise.







Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung richtet sich die Razzia gegen eine Rockerorganisation. Ein Sprecher der Essener Polizei wollte dies zunächst nicht bestätigen. Haftbefehle seien bislang nicht vollstreckt worden, sagte der Sprecher. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Der Großeinsatz soll nach Polizeiangaben bis in den Nachmittag hinein dauern.