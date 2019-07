Mordserie in Pakistan

Mann bringt Ehefrau und acht weitere Menschen um

02.07.2019, 20:50 Uhr | dpa

Mord im Namen der Ehre: Wegen einer vermeintlichen Affäre seiner von ihm getrennten Frau hat ein Mann in Pakistan neun Menschen getötet. Unter den Opfern sind auch die gemeinsamen Kinder.

Nach dem Mord an seiner Frau, den gemeinsamen Kindern sowie Familienmitgliedern hat die Polizei in Pakistan einen Mann verhaftet. Er soll vermeintlich im Namen der Ehre in der zentralen Provinz Punjab neun Personen erst getötet und dann verbrannt haben, sagte der lokale Polizeichef Imran Mahmood am Dienstag.

Der Mann sei vor wenigen Tagen aus Saudi-Arabien in seine Heimatstadt Multan zurückgekehrt und habe seine Ehefrau verdächtigt, eine außereheliche Affäre zu haben. Die von ihm getrennte Frau befand sich im Haus ihrer Eltern, als der Mann dort eindrang, das Feuer eröffnete und neun Menschen tötete. Daraufhin zündete er das Haus an. Unter den Opfern seien die Frau, die zwei gemeinsamen Kinder des Paares sowie Familienmitglieder der Ehefrau.

Die Polizei habe zudem den Vater des mutmaßlichen Täters verhaftet und fahnde noch nach dessen Bruder, sagte Mahmood.







Mindestens 800 Ehrenmorde im Jahr 2018

Laut der pakistanischen Menschenrechtskommission werden jedes Jahr Hunderte Frauen und junge Mädchen von ihren Verwandten wegen des Verdachts getötet, Affären zu haben oder ihre Partner selbst zu wählen. Laut Aufzeichnungen der Polizei wurden im Jahr 2018 fast 800 Personen, sowohl Männer als auch Frauen, Opfer von Straftaten im Zusammenhang mit der vermeintlichen Ehre. Die Zahl könnte jedoch weit höher sein, da die meisten Fälle nicht der Polizei gemeldet werden, hieß es von der Menschenrechtskommission.