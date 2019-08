In Iowa erstochen

Lebenslange Haft für Mord an Golf-Europameisterin

24.08.2019, 09:00 Uhr | sid

Die 22-jährige Golf-Amateur-Europameisterin Celia Barquin Arozamena wurde am helllichten Tag erstochen. Der geständige Mörder kommt ohne Möglichkeit auf Bewährung ins Gefängnis.

Collin Richards, Mörder der Golf-Amateur-Europameisterin Celia Barquin Arozamena, ist zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Am Freitag bestätigte ein Richter in Story County/Iowa die lebenslängliche Haftstrafe, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Der 22 Jahre alte Richards hatte sich bereits im Juni dieses Jahres wegen Mordes ersten Grades schuldig bekannt.

Die spanische Golferin war im September tot auf dem Coldwater Golf Links in Ames im US-Bundesstaat Iowa aufgefunden worden, nachdem sie von Richards am hellichten Tag erstochen worden war. Richards, der in einem Camp für Obdachlose in der Nähe des Kurses lebte, war erst drei Monate vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden.







Die aus dem spanischen Puente San Miguel stammende Barquin studierte Bauingenieurwesen an der Iowa State University. Ende Juli 2018 hatte sie die Amateur-EM im slowakischen Senica gewonnen.