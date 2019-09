Fehler der Bank

Paar erhält versehentlich 120.000 Dollar – und geht shoppen

10.09.2019, 13:19 Uhr | lw, t-online.de

Für ein Ehepaar aus den USA wurde aus Glück ganz schnell Pech: Nachdem zehntausende Dollar versehentlich auf ihr Konto überwiesen wurden, gingen die beiden ausgiebig shoppen – mit fatalen Folgen.



120.000 US-Dollar gingen auf das Konto eines Ehepaars aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania ein – zum Pech des Pärchens nur versehentlich. Doch anstatt den Fehler der Bank zu melden, verprassten Robert und Tiffany W. das Geld. Deshalb müssen sich die beiden nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten, wie der Nachrichtensender CNN berichtet.

Am 31. Mai zahlte ein Kunde in Georgia 120.000 Dollar, also rund 109.000 Euro, bei der BB&T-Bank ein. Ein Kassierer gab die falsche Kontonummer ein – daraufhin landete das Geld auf dem Konto des Ehepaars. Als der Kunde bei der Bank nachfragte, wo seine fehlende Kaution bliebe, stellte die Polizei fest, dass die Summe auf das falsche Konto überwiesen worden war. Das Ehepaar konnte sein Glück offenbar kaum glauben und investierte das Geld kurzerhand in einen neuen Geländewagen, ein Wohnmobil, zwei Autos und einen Anhänger, berichtet CNN.

Ehepaar verschenkte Geld

Am 21. Juni wurde Tiffany W. von der Bank kontaktiert – doch zu diesem Zeitpunkt war das Geld schon weg. Sie gab an, mit der Summe Rechnungen bezahlt zu haben. Außerdem hatte das Ehepaar 15.000 US-Dollar an "geldbedürftige Freunde" verschenkt, sagte die Ehefrau bei der Polizei aus.







Im Gespräch mit der Bank versicherte W., sie würde sich mit ihrem Mann darum kümmern, das Geld zurückzuzahlen. Danach konnte die Bank das Ehepaar allerdings nicht mehr telefonisch erreichen. Letztlich wurden die 120.000 US-Dollar laut CNN wieder von ihrem Konto abgebucht und dem richtigen Konto gutgeschrieben.