Siegen

Polizei erwischt Busfahrer mit Marihuana

11.10.2019, 08:53 Uhr | dpa

Der Zentrale Omnibusbahnhof in Siegen: Ein Linienbusfahrer wurde von der Polizei mit Drogen erwischt. (Archivbild) (Quelle: Rene Traut/imago images)

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Busfahrer zur rechten Zeit angehalten. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und telefonierte am Steuer. Den Führerschein musste er nach dem Vorfall abgeben.

Ein Linienbusfahrer ist in Siegen mit dem Handy am Ohr und Cannabis erwischt worden. Fahrgäste saßen während des Vorfalls aber nicht im Bus, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige war am Donnerstag einer Streife aufgefallen, weil er während der Fahrt telefonierte. Bei der Kontrolle des Busfahrers sei den Polizisten dann nach den Angaben vom Freitag Marihuana-Geruch im Bus aufgefallen.







Der Busfahrer habe zugegeben, dass er zuvor im Bus Marihuana geraucht hatte. Er hatte auch weiteres Cannabis dabei, das von der Polizei beschlagnahmt wurde. Der Führerschein wurde dem 44-Jährigen abgenommen.