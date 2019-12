Horror-Prozess in den USA

Mutter soll eigene Kinder mit Hundeleine erhängt haben

04.12.2019, 03:29 Uhr | aj , t-online.de

Horrornachrichten aus den USA: Eine Mutter soll ihre beiden Kinder getötet haben. Ihr achtjähriger Sohn und seine vierjährige Schwester sind erhängt im Keller ihres Zuhause gefunden worden.



Eine Frau wurde im US-Bundesstaat Pennsylvania am Montag (Ortszeit) unter anderem des Mordes an ihren Kindern angeklagt. Der achtjährige Conner und die vierjährige Brinley waren Ende September erhängt im Keller des Familienhauses aufgefunden worden. Lisa Snyder hatte bis zuletzt behauptet, dass die beiden Suizid begangen hätten. Ihr Junge sei in der Schule gemobbt worden. Laut der Mutter habe er aber nicht allein sterben wollen.

Snyder hatte am 23. September die Polizei darüber benachrichtigt, dass ihre Kinder sich im Keller erhängt hätten, während sie Wäsche gewaschen habe. Ersthelfern bot sich in dem Haus in Albany Township nahe Philadelphia ein schreckliches Bild: Der Junge und das Mädchen hangen bewusstlos an einem Deckenbalken – um ihre Hälse war eine Hundeleine befestigt. Die Kinder wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenige Tage später starben.

Beweise gegen die Mutter

Bei einer Hausdurchsuchung konnte die Polizei die elektronischen Geräte der Beschuldigten sicherstellen. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN habe die Frau bei Google nach "effektiven" Methoden gesucht, um sich zu erhängen. Es habe zudem keine Beweise dafür gegeben, dass ihr Sohn suizidgefährdet gewesen sei. Die Hundeleine habe die Mutter am 22. September bestellt und noch am Todestag der Kinder abgeholt.









Snyder wurde zudem von der Staatsanwaltschaft in Berks County wegen Sodomie und Tierquälerei angeklagt, nachdem die Polizei während ihrer Ermittlungen auf Facebook-Nachrichten gestoßen war, in der sie über Sex mit einem Hund schrieb.



Das Motiv für den Mord an ihren Kindern ist bisher noch unklar. Im Jahr 2014 hatte das Jugendamt ihr ein Kind weggenommen, es dann aber doch wieder zurückgegeben.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.