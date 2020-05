Vorfall in Berlin am 1. Mai

Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf ZDF-Kamerateam

02.05.2020, 12:23 Uhr | dpa, t-online.de

Am Rande einer Demonstration am 1. Mai in Berlin wurde ein Kamerateam des ZDF angegriffen. Vier Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es gab Festnahmen, der Staatsschutz ermittelt.

Ein Kamerateam der ZDF-"heute-show" ist am 1. Mai in Berlin-Mitte angegriffen worden. Der Kabarettist und Moderator Abdelkarim schrieb auf Facebook wenig später: "Ich hatte von allen das größte Glück, und mir geht es gut."

Vier Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus, wie Polizeisprecherin Sara Dieng sagte. Sechs Menschen sind laut Polizei festgenommen worden – fünf davon männlich und eine weiblich. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Polizei berichtete, etwa 15 Personen hätten das siebenköpfige Team des Senders körperlich angegriffen.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im RBB-Inforadio. Zu weiteren Erkenntnissen, etwa dem politischen Hintergrund der Täter, wollte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. "Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff", sagte Slowik. Einige der Tatverdächtige sollten noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte.

Die Pressesprecherin der @polizeiberlin zum Vorfall mit dem Kamerateam. pic.twitter.com/y5VA2iBF4c — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) May 1, 2020

Das ZDF bestätigte den Zwischenfall. Das Team sei nach dem Dreh auf dem Weg zu den Fahrzeugen gewesen. Dabei erfolgte der Angriff unweit des Alexanderplatzes. Kabarettist Abdelkarim, den das Team begleitet hatte, bedankte sich auf Facebook für viele Nachfragen und gute Wünsche.

Abdelkarim: Der deutsch-marokkanische Komiker (38) gehört seit 2016 zum Team der heute-show. Den Angriff auf sich und die ZDF-Kollegen kommentierte er mit den Worten: "Ich hatte das größte Glück." (Archivfoto) (Quelle: Sven Simon/imago images)



Kamerateam, Aufnahmeleiter, drei begleitende Sicherheitsleute und er seien "von einer sehr aggressiven Gruppe" attackiert worden. Er würdigte die Sicherheitsleute ("Gladiatoren"), Zeugen, Polizei und Sanitäter für die Hilfe.

Er ging dabei nicht auf mögliche Hintergründe des Angriffs oder Spekulationen zu den Tätern ein. In der Nähe unweit des Rosa-Luxemburg-Platzes lief eine "Hygienedemo" mit Teilnehmern vor allem aus dem Millieu der Verschwörungstheoretiker und rechten und linken Aktivisten. Entstanden ist die Demonstration aus Protesten gegen die Grundrechtseinschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff. "Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit."

Ich wünsche dem Team der @heuteshow, das heute auf erschreckende Art und Weise angegriffen worden ist, gute Besserung. Wir stehen an Eurer Seite! Lasst Euch Euren Humor und Eure Leidenschaft nicht nehmen von feigen Gewalttätern. #heuteshow — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 1, 2020

Am Abend reagierte sogar Außenminister Heiko Maas auf den Vorfall. In einem Post beim Netzwerk Twitter wünschte er "dem Team der heute-show, das heute auf erschreckende Art und Weise angegriffen worden ist, gute Besserung". Maas fügte hinzu: "Wir stehen an Eurer Seite!"





In der Sendung der "heute-show" vom Freitagabend war der Vorfall kein Thema. Sie war bereits vor dem Vorfall aufgezeichnet worden.