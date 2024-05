Durchfahrt nahe Taiwan? Baerbock pocht auf freie Fahrt für deutsche Fregatte Von dpa Aktualisiert am 04.05.2024 - 05:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird am Auckland Museum empfangen. (Quelle: Sina Schuldt) Kopiert News folgen

Die deutsche Fregatte "Baden-Württemberg" geht auf Weltumrundung. Eine Durchfahrt der Straße von Taiwan ist für Außenministerin Baerbock nicht ausgeschlossen.

Wenn die deutsche Fregatte "Baden-Württemberg" am Dienstag in See sticht, dann liegt auch eine Region auf dem Weg, in der die Spannungen besonders hoch sind: Die Gewässer um Taiwan. Der Inselstaat und seine Umgebung werden von China beansprucht. Die Straße von Taiwan gilt als internationales Gewässer. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schließt nicht aus, dass die Fregatte bei ihrer bevorstehenden Pazifik-Mission diesen Wasserweg durchquert.

Bei ihrem Besuch in Neuseeland sagte die Grünen-Politikerin am Samstag zwar, dass die Route des Kriegsschiffes und eines Versorgungsschiffes nicht vorab bekannt gegeben werde. Sie betonte aber gleichzeitig, dass das "Recht der friedlichen Durchfahrt" auch für die Straße von Taiwan gelte. "Da gelten dieselben Regeln wie in allen vergleichbaren Meeresgebieten, wo unsere Schiffe und andere Schiffe langfahren." Auf dieser Grundlage finde die Übungsmission der beiden Schiffe statt.

Die Fregatte "Baden-Württemberg" und der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" starten am Dienstag eine Weltumrundung, bei der sie durch den Panamakanal in den Pazifik gelangen und später auch das Südchinesische Meer durchqueren. Eine vergleichbare Mission hatte es bereits von August 2021 bis Februar 2022 gegeben. Die Fregatte "Bayern" nahm damals zwar an Manövern mit Bündnispartnern teil, machte um Taiwan aber einen Bogen.

China könnte Durchfahrt als Provokation sehen

Die Durchquerung der Straße von Taiwan könnte von China als Provokation gesehen werden. Die kommunistische Volksrepublik beansprucht die demokratische Republik Taiwan als ihr eigenes Territorium und hat mehrfach mit einer Invasion gedroht.