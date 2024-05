Muss sich Björn Höcke im Gerichtssaal in Halle auf einem riesigen Bildschirm anschauen, wie er 2010 bei einer Neonazi-Demo mitlief? Die Anklage will das, die Verteidigung will es nicht – und das Gericht will erst bis zum nächsten Prozesstag entscheiden. Am 14. Mai soll es auch das Urteil geben im Prozess gegen den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden, der wegen des Verwendens von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation angeklagt ist.