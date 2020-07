Sohn wurde erschossen

Tödlicher Angriff auf Haus von US-Richterin – Anwalt verdächtigt

21.07.2020, 05:12 Uhr | AFP

Der Tatort in North Brunswick: Der Sohn von Richterin Esther Salas wurde von einem Angreifer erschossen. (Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa)

Ein als Paketbote verkleideter Mann hat das Haus einer bekannten US-Richterin attackiert – und dabei ihren Sohn erschossen. Sie selbst blieb bei dem Angriff unversehrt. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen ermittelt.

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf die Familie einer US-Bundesrichtern wird ein Anwalt der Tat verdächtigt. Der Leichnam des Tatverdächtigen wurde am Montag im Bundesstaat New York gefunden, wie die US-Bundesanwaltschaft mitteilte. Laut Medienberichten soll der Anwalt Roy Den Hollander Suizid begangen haben.

Bei dem Angriff am Sonntag war der 20-jährige Sohn von Richterin Esther Salas getötet worden. Ihr Mann wurde schwer verletzt. Salas selber blieb offenbar unversehrt. Nach Informationen von US-Medien war der Angreifer als Paketbote verkleidet zu Salas' Haus in North North Brunswick im Bundesstaat New Jersey gekommen.

Tatverdächter bezeichnete sich als Streiter gegen Feminismus

Der tatverdächtige Anwalt hatte sich selbst als Streiter gegen den Feminismus bezeichnet. US-Medien zufolge lancierte er in den vergangenen Jahren diverse Klagen, die sich gegen Frauenbelange richteten. So verklagte er laut "New York Times" Nachtclubs, weil sie Rabatte für Frauen anboten, und die Columbia University wegen ihrer Kurse in Frauenstudien. Auf seiner Website rief Hollander Männer dazu auf, "für ihre Rechte zu kämpfen, bevor sie keine mehr haben".

Salas sitzt derzeit einem Verfahren vor, in dem eine Sammelklage von Investoren gegen die Deutsche Bank verhandelt wird. Die Kläger werfen der Bank vor, Finanzaktivitäten von Hochrisiko-Kunden nicht ausreichend überwacht zu haben – darunter auch jene des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, der sich nach offiziellen Angaben vergangenes Jahr in einem New Yorker Gefängnis das Leben nahm.

Die 51-jährige Salas hatte das Amt als Richterin am Bundesgericht von New Jersey nach ihrer Nominierung durch den damaligen Präsidenten Barack Obama 2010 übernommen. Sie wurde damit zur ersten Bundesrichterin mit lateinamerikanischen Wurzeln in den USA.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.