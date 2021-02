Gebäude in Neckarsulm

Bombe in Lidl-Zentrale explodiert – mehrere Verletzte

17.02.2021, 18:29 Uhr | sje, t-online, dpa, AFP

Am Nachmittag ist es in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm zu einer Explosion gekommen. Grund war wohl eine Brief- oder Paketbombe. Polizei und Feuerwehr sind im Großeinsatz.

Am Mittwochnachmittag hat es in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) eine Explosion gegeben. Es gebe eine größere Einsatzlage, teilte die Polizei mit. Die Explosion sei gegen 14.50 Uhr erfolgt. Der Ort des Geschehens liegt in einem Industriegebiet. Grund soll eine Brief- oder Paketbombe sein. Worum es sich genau handelte, müssten die Ermittlungen zeigen, so die Polizei.

Durch die Explosion sollen drei Mitarbeiter sollen worden sein, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Bereich um das Gebäude ist großflächig abgesperrt. Nach Angaben der "Heilbronner Stimme" sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion rund 100 Mitarbeiter in dem Gebäude aufgehalten haben. Dieses wurde evakuiert. Seelsorger betreuen die Menschen vor Ort.

Paketbombe bei Getränkehersteller am Dienstag

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu einem Vorfall am Dienstag gab: Am Dienstag gab es im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis bei einem Getränkehersteller in Eppelheim eine Explosion. Hier soll ein Paket der Grund gewesen sein, wie der SWR berichtete. Der Mitarbeiter, der dieses öffnete, soll ein Knalltrauma erlitten haben.

Nach Angaben des SWR waren die Wild Werke betroffen. Hier wird unter anderen das Fruchtsaftgetränk "Capri Sun" hergestellt. Zu den Hintergründen dieses Vorfalls ist bisher noch nichts bekannt.