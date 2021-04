Waffengewalt in den USA

Biden kündigt strengere Regeln an – Schießerei in Fabrik in Texas

09.04.2021, 01:18 Uhr | AFP, aj

Joe Biden: Der neue US-Präsident macht erste Schritte im Kampf gegen die Waffengewalt in den USA. (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

Angesichts der ausufernden Schusswaffengewalt will US-Präsident Biden die Waffenregularien strenger machen. Unterdessen kommt es zu einem neuen tödlichen Vorfall in Texas. Kurz nach der Präsentation von Maßnahmen gegen die Schusswaffengewalt durch US-Präsident Joe Biden hat es in den Vereinigten Staaten einen erneuten schweren Vorfall mit mehreren durch Schüsse verletzten Menschen gegeben.

In einer Möbelfabrik im Bundesstaat Texas wurden am Donnerstag mindestens sechs Menschen von Kugeln getroffen, wie der lokale Fernsehsender KBTX berichtete. Mehrere Opfer seien den Berichten zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Die Behörden in Texas teilten zudem auf Twitter mit, ein Polizist sei getötet worden, während er den mutmaßlichen Täter verfolgte. Dieser befand sich nach Angaben der Polizei nach dem Vorfall weiterhin auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat in der osttexanischen Stadt Bryan waren zunächst unklar. Der texanische Senator Ted Cruz schrieb auf Twitter, er beobachte die Lage genau und "bete für alle, die von dieser Tragödie betroffen sind". US-Präsident kündigte schärfere Waffengesetze an Seit Ende März hatte es eine Reihe besonders schwerer Schusswaffenvorfälle mit jeweils mehreren Toten in den USA gegeben. Biden verurteilte die Schusswaffengewalt am Mittwoch als "Seuche" und "Schandfleck" für das Land. Der Präsident stellte mehrere Verordnungen zur Eindämmung der Schusswaffengewalt vor. So sollen striktere Regeln für sogenannte Geisterwaffen erlassen werden, die von den Nutzern selber zusammengebaut werden können und keine Seriennummern haben. Neue Vorgaben sollen auch für aufgerüstete Pistolen gelten. Biden rief zugleich den Kongress auf, per Gesetz weitergehende Maßnahmen zu ergreifen. Der Präsident verlangt unter anderem ein Verkaufsverbot für Sturmgewehre sowie umfassendere Hintergrundchecks für Waffenkäufer. Ob sich dafür im Kongress eine Mehrheit findet, ist allerdings höchst ungewiss. Verwendete Quellen: Eigene Recherchen / Twitter

Nachrichtenagentur afp