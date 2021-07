Journalist in Wohnung attackiert

Angriff auf Erdogan-Kritiker Erk Acarer in Berlin

08.07.2021, 08:26 Uhr | aj, t-online

Der türkische Journalist Erk Acarer war im Jahr 2017 ins Exil nach Deutschland geflohen. Nun berichtet er von einem Angriff mit Messern und Fäusten in seinem eigenen zu Hause in Berlin.

Der in Berlin lebende türkische Journalist Erk Acarer hat auf seinem Twitter-Account von einem Angriff am Mittwochabend berichtet. Demnach sei er in seinem zu Hause mit Messern und Fäusten attackiert worden. Dazu teilte er ein Bild von sich, dass ihn kurz nach dem Angriff zeigen soll.

Er schwebe nicht in Lebensgefahr, sei aber wegen Kopfschwellungen im Krankenhaus unter Beobachtung. "Ich und meine Familie stehen unter Sicherheitsschutz." Die Hintergründe sind bisher noch unklar. Die Polizei bestätigte den Angriff, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.

"Ich kenne die Täter", schrieb Acarer dazu in einem zweiten Post. "Ich werde mich dem Faschismus nie ergeben.“





Der 49-Jährige Journalist lebt in seit 2017 in Deutschland im Exil. In der Türkei schrieb er unter anderem für Cumhuriyet, Sabah, Habertürk und Milliyet. Aufgrund seiner kritischen Berichterstattung wurde er jedoch immer wieder bedroht. Seine journalistische Arbeit setzt er unter anderem bei der "taz" fort, wo über die politischen Zustände in der Türkei berichtet.

Tolu: "Das muss ein Ende haben"

Der ebenfalls im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar wertete den Angriff als "direkte Botschaft" des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, der damit deutlich machen wolle, dass die Türkei "einen regimekritischen Journalisten sogar in Berlin angreifen" könne.

Auch die Journalistin Mesale Tolu, die 2017 mehrere Monate in der Türkei in Untersuchungshaft saß, verurteilte den Angriff. "So viele Menschen suchen Schutz in Deutschland und werden dann auch hier aggressiver Gewalt ausgesetzt. Das muss ein Ende haben", schrieb sie auf Twitter.