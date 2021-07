Vorfall in Nordrhein-Westfalen

Kinder randalieren auf Friedhof – zahlreiche Gräber verwüstet

12.07.2021, 16:18 Uhr | dpa

Grabkreuze auf einem Friedhof (Symbolbild): Kinder haben Gräber auf einem Friedhof in Nordhrein-Westfalen zerstört. (Quelle: imago images)

Grabschmuck zerstört, Blumen herausgerissen: Ein fünf- und ein neunjähriger Junge haben auf einem Friedhof eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Fußabdrücke führten Ermittler zu den Kindern.

Zwei Jungen im Alter von fünf und neun Jahren sollen auf einem Friedhof in Schwalmtal im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Gräber verwüstet haben. Insgesamt wurden am Wochenende rund 50 der Grabstätten laut Angaben der Polizei beschädigt, weil etwa Blumen herausgerissen oder Pflanzgefäße umgeworfen wurden.

Auch Bruchstücke von Grabschmuck wie Porzellanfiguren lagen verteilt auf dem Friedhof herum. Ein Zeuge hatte die Jungen vom Friedhof weglaufen sehen und den Notruf gewählt. Durch Schuhsohlenabdrücke kamen die Einsatzkräfte schließlich einem der Kinder auf die Spur.

Der Neunjährige kam mit seinem Vater auf die Polizeiwache, um sich zu entschuldigen. Er habe – nach anfänglichem Leugnen – zu Hause gestanden, zusammen mit seinem fünfjährigen Freund für die Verwüstung verantwortlich zu sein. Seinen Angaben zufolge waren aber einige Gräber schon beschädigt, als die beiden Jungen auf dem Friedhof waren. Die Höhe des Sachschadens war am Montag nicht bekannt. Die Eltern müssten dafür aufkommen, wie ein Polizeisprecher sagte.