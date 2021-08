"Am Boden zerstört"

Sechs Tote: Hintergrund der Gewalttat in Plymouth weiterhin unklar

13.08.2021, 13:33 Uhr | dpa, aj

In der englischen Küstenstadt Plymouth sind mehrere Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen, darunter wohl auch ein Kind. Nun hat sich auch Premierminister Boris Johnson dazu geäußert.



Das Motiv für die Gewalttat mit sechs Toten im südenglischen Plymouth ist weiter unklar. Die Informationen seien noch ziemlich verworren, sagte der örtliche Labour-Parlamentsabgeordnete Luke Pollard am Freitag dem Sender Times Radio. Die Polizei suche noch nach Augenzeugen. Auch die genaue Zahl der Verletzten sei noch nicht bekannt. Ein großer Teil des Stadtviertels Keyham sei abgesperrt, sagte Pollard. Er rief wie auch die Polizei dazu auf, keine Fotos und Video der Tat in sozialen Netzwerken zu teilen.

Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Täter, twitterte die Devon and Cornwall Police am frühen Freitagmorgen. Alle Opfer – drei Männer und drei Frauen – seien durch Schüsse ums Leben gekommen. Pollard sagte, dass unter den Toten sehr wahrscheinlich ein Kind sei, das "jünger als zehn Jahre" ist.

"Ort, an dem man seinen Nachbarn kennt"

Die Menschen im Viertel seien durch die Brutalität des Angriffs "am Boden zerstört", sagte Pollard. "Keyham ist eine wirklich eng verbundene Gemeinschaft – es ist die Art von Ort, an dem man seinen Nachbarn kennt und aufeinander aufpasst."

Auch der britische Premierminister Boris Johnson hat den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. "Meine Gedanken sind bei den Freunden und Familien derjenigen, die ihr Leben verloren haben, und bei allen, die von diesem tragischen Vorfall in Plymouth gestern Abend betroffen sind", twitterte Johnson am Freitag. Er dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz in der südenglischen Hafenstadt.

Zu den Hintergründen der Bluttat vom Donnerstagabend machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Behörden stuften den Vorfall jedoch nicht als terroristische Tat ein, wie die Polizei auf Twitter bekräftigte. Man sei am frühen Abend zu einem "ernsthaften Vorfall mit Schusswaffen" gerufen worden, hatte die Devon and Cornwall Police am Donnerstagabend in einer Mitteilung geschrieben.

Augenzeugin berichtet: Angreifer soll Tür eingetreten haben

Eine Augenzeugin, die in der Nähe des Tatorts wohnt, berichtete der BBC von etlichen Schüssen. Ein Angreifer habe die Tür eines Hauses eingetreten und angefangen zu schießen. Danach habe er draußen weiter um sich geschossen. Sowohl Polizei als auch Rettungshelfer waren am frühen Abend in der Region mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein BBC-Reporter vor Ort berichtete von unzähligen Einsatzwagen und Hubschraubern.

Ein Hubschrauber am Ort des Geschehens in der Gegend von Keyham in Plymouth: In dem Ort hat es einen Vorfall mit Schüssen gegeben. (Quelle: @dylan_Hainey/PA Media/dpa)



Die britische Innenministerin Priti Patel sprach den Betroffenen der Gewalttaten ihr Mitgefühl aus und rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. "Der Vorfall in Plymouth ist schockierend und meine Gedanken sind bei den Betroffenen", schrieb Patel am Donnerstagabend auf Twitter. Auch Oppositionsführer Keir Starmer sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Der Bischof von Plymouth rief die Menschen zum Gebet für Opfer und Angehörige auf. Es liege ein "tiefes Gefühl von Schock und Trauer" über der Stadt, sagte Mark O'Toole. Der Vorsitzende des Stadtrats, Nick Kelly, rief dazu auf, keine Spekulationen über Tathergang und Motiv zu verbreiten. "Heute trägt unsere Stadt Trauer." Es handle sich um "eine erschütternde Tragödie, die nicht nur die Familien der Opfer, sondern auch die Menschen in diesem Viertel und der ganzen Stadt betrifft".

Es ist der Vorfall mit den meisten Schussopfern in Großbritannien seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Juni 2010 hatte ein Mann in Nordwestengland zwölf Menschen getötet.