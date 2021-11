Ermittlungen laufen

Mann stirbt in Wuppertal in Polizeigewahrsam

07.11.2021, 15:14 Uhr | dpa, ann

Ein Mann ist in Obhut der Wuppertaler Einsatzbehörden gestorben. Die Polizei in Hagen ermittelt nun bei den Kollegen. Der Tote soll 24 Jahre alt gewesen sein und aus Griechenland stammen.

Im Gewahrsam der Wuppertaler Polizei ist ein Mann ums Leben gekommen. Das hat ein Polizeisprecher am Sonntag in Hagen bestätigt. Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei in Hagen die Ermittlungen übernommen. Sie kündigte weitere Informationen noch am Sonntag an.



Sebastian Weiermann, freier Journalist in Wuppertal, teilte das Video eines griechischsprachigen Accounts auf Twitter.



Das Video soll laut Weiermann die Festnahme des jungen Mannes zeigen. Der Festgenommene liegt darin mit dem Bauch auf dem Asphalt, mehrere Polizisten drücken ihn auf den Boden.

Der nun Verstorbene sei 24 Jahre alt, stamme aus Griechenland und sei vor einem Nachtclub festgenommen worden, heißt es auf dem griechischen Account.