Ermittler sprechen von Netzwerk

Ziel Deutschland: Polizei nimmt Schlepper fest

27.11.2021, 15:01 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei in Wien (Symbolbild): Die Polizei in Österreich nahm in diesem Jahr schon mehr als 330 Menschen unter Schlepperverdacht fest. (Quelle: photosteinmaurer.com/imago images)