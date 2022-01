Eine Person getötet, mehrere verletzt

Polizei: Schütze wollte "Leute bestrafen"

24.01.2022, 19:52 Uhr | cck, dpa

Polizisten auf dem Uni-Campus in Heidelberg: Hier hat es am Montagmittag einen Amoklauf gegeben. (Quelle: Uwe Anspach/dpa)

Ein Student hat an der Universität in Heidelberg mehrere Menschen mit einem Gewehr verletzt, eine Frau erlag ihren Verletzungen. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse bekannt gegeben.

Nach dem Amoklauf auf dem Gelände der Heidelberger Universität mit zwei Toten hat Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter und die Tat mitgeteilt. Bei dem mutmaßlichen Schützen handele es sich um einen 18-jährigen Deutschen, sagte der Polizeipräsident von Mannheim, Siegfried Kollmar.

Der Amokläufer hatte am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Hörsaal vier Menschen angeschossen und verletzt. Eine 23 Jahre alte Frau erlag wenigen Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Schussverletzungen, der Täter hatte sich wenige Minuten nach der Tat selbst erschossen.

Schütze kündigte Tat per Whatsapp an

Der Schütze soll kurz vor dem Amoklauf seine Tat per Whatsapp angekündigt haben. Er habe an "eine Person" geschrieben, "dass Leute jetzt bestraft werden müssen", sagte Kollmar. In der Nachricht habe er sich außerdem eine Seebestattung gewünscht. Die Waffen seien wenige Tage vor der Tat im Ausland erworben worden, laut Kollmar hatte der Tatverdächtige mehr als 100 Schuss Munition dabei. Weshalb er sich selbst erschossen habe, sei unklar. Der Schütze war selbst Student und habe in der Vergangenheit psychische Probleme gehabt. Polizeilich war der Mann jedoch nicht bekannt.

Hinweise auf einen zweiten Täter gibt es nicht. Der leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen ging davon aus, dass sich bei den Ermittlungen noch weitere Beschuldigte ergeben könnten. Denn weder der Tatverdächtige noch seine Eltern hätten einen Waffenschein gehabt. Die Waffen seien relativ zeitnah vor der Tat erworben worden, so Herrgen.

Kollmar gibt Details zum Tatablauf

Kollmar schilderte den Tatablauf: Kurz vor halb eins seien erste Notrufe eingegangen, dass ein Mann mit Waffen in einen Hörsaal mit rund 30 Personen eingedrungen sei und dort mehrfach geschossen habe. Kurz nach halb eins haben bereits erste Polizisten das Gebäude betreten, wenige Minuten später wurde der Täter tot aufgefunden. Er habe sich selbst das Leben genommen, sagte Kollmar. Schwierig sei zunächst gewesen, dass die Beamten nicht wussten, ob es noch einen weiteren Täter gebe. Das konnte später ausgeschlossen werden.



Kollmar kritisierte, dass in sozialen Medien falsche Namen und Informationen über die Tat geteilt wurden. Mehr dazu lesen Sie hier. Das habe die Arbeit sehr erschwert. Die Polizei Mannheim habe dagegengehalten und gut informiert, sagte Kollmar.

Strobl: "Es gibt Hilfe"

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl sagte, seine Gedanken seien bei den Angehörigen und bei allen, die bei der Tat dabei sein müssten. Er dankte den Einsatzkräften. Er hoffe, dass diejenigen, die im Hörsaal dabei gewesen sind, rasch an "Leib und Seele genesen". Betreuungsmaßnahmen der Polizei seien bereits gestartet worden. "Alle diejenigen, die Hilfe brauchen, sollen wissen, dass es Hilfe gibt", sagte Strobl und forderte die Betroffenen auf, die Hilfe bei Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner erinnerte an einen Amoklauf von vor fünf Jahren, bei dem der Täter nicht gleich gefasst werden konnte. Er sei froh gewesen, zu sehen, wie groß aufgestellt die Polizei das Gelände abgesucht habe. Es sei kaum vorstellbar, was einen jungen Mann dazu treibt, diese Tat zu begehen, sagt Würzner. "Es ist schlimm, dass so etwas passiert".