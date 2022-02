Tödliche Schüsse auf Polizisten

Was wir über die Tat wissen – und was nicht

01.02.2022, 12:27 Uhr | t-online, dpa, AFP

Schüsse in Rheinland-Pfalz: In der Nacht wurden zwei junge Polizisten tödlich verletzt. Am Montagabend konnten zwei Tatverdächtige gefasst werden. Mindestens einer von ihnen soll einen Waffenschein besitzen.

Bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz werden zwei Polizisten erschossen. Zwei Tatverdächtige sind gefasst – aber noch einige Fragen offen. Was über den Tathergang bekannt ist.

Am frühen Montagmorgen kontrollieren zwei Polizisten ein Auto auf einer Landstraße im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Plötzlich wird auf die Polizisten gefeuert. Kurze Zeit später sind beide tot. Zwei Tatverdächtige werden noch am Abend festgenommen. Was ist über die Tat bekannt und welche Fragen sind noch offen? Ein Überblick.



Wer waren die Opfer?

Die getöteten Polizisten waren ein 29-jähriger Beamter und eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin. Beide waren in einer Zivilstreife unterwegs, trugen aber sowohl Uniform als auch Sicherheitswesten, wie die Polizei Kaiserslautern mitteilte. Warum die Beamten um diese Uhrzeit in einer Zivilstreife unterwegs waren, ist noch unklar. Ebenso unklar ist, warum sie sich dazu entschieden, das Auto anzuhalten. "Eine Kontrollstelle war nicht aufgebaut", hieß es von der Polizei Kaiserslautern.



Trauer um getöteten Polizisten: Fußballklub nimmt Abschied



Was ist über den Tathergang bekannt?

Nach dem, was bisher über den Hergang bekannt ist, waren die Beamten schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als die Schüsse am Montagmorgen um etwa 4.20 Uhr fielen. Aus Sicherheitskreisen wurde bekannt, dass die Polizisten noch einen Funkspruch an ihre Kollegen absetzen konnten, mit den Worten: "Die schießen."



Kurz zuvor hatten sie demnach die Dienststelle informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden. Warum der oder die Täter plötzlich das Feuer eröffneten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizist soll am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben – ob es Warnschüsse waren oder der Beamte einen Tatverdächtigen verletzte, ist noch unklar. Die Waffe seiner Kollegin kam nicht zum Einsatz, sie steckte noch im Holster.

Hilfe kam für die Beamten zu spät. Während die 24-jährige Polizeianwärterin direkt tot war, soll ihr Kollege gestorben sein, als die Rettungskräfte eintrafen. Wo die Polizisten getroffen wurden und wie oft geschossen wurde, gab die Polizei noch nicht bekannt. Mehrere Medien berichten, sie seien durch Kopfschüsse getötet worden. Obduktionsergebnisse stehen noch aus.

Was passierte nach der Tat?

Nach der Tat flohen die Täter. Die Polizei sperrte die Straße und untersuchte den Tatort ausführlich. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Untersuchungen. Nach dpa-Informationen fand die Polizei Papiere eines Tatverdächtigen am Tatort. Diese gehörten dem 38-jährigen Andreas S. aus Spiesen-Elversberg im Saarland. Die Polizei rief eine Fahndung aus. Bereits kurze Zeit später stellte sich der Mann. Er habe sich über eine Anwältin bei der Polizei gemeldet und sei dann vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Zur Tat habe er keine Angaben gemacht.

Kurz nach der Festnahme des 38-Jährigen wurde im selben Haus ein 32-jähriger Mann festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den tödlichen Schüssen steht, müssten die Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei mit. Auch er habe sich aber zunächst nicht zur Sache geäußert. Was konkret über die Verdächtigen bekannt ist, lesen Sie hier. Ein mögliches Motiv der Männer nannte die Polizei bislang nicht. Nach t-online-Recherchen verdichten sich die Hinweise, die beiden könnten Wilderei betrieben haben und von den Beamten auf frischer Tat ertappt worden sein. Mehr dazu lesen Sie hier. Die beiden wohl befreundeten Männer sollen am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Was ergaben die weiteren Ermittlungen?

Bei der Durchsuchung des Hauses sind nach Polizeiangaben unter anderem Waffen sichergestellt worden. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat stehen, müsse aber ebenfalls noch geklärt werden. Auch die Fahndungsmaßnahmen liefen noch weiter. "Bis ausgeschlossen werden kann, dass es noch weitere Täter gibt, dauern die Ermittlungen an", sagte die Polizeisprecherin.

Die Polizei hat für Dienstag um 14 Uhr eine Pressekonferenz einberufen, bei der Vertreter der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, des saarländischen Polizeipräsidiums und der Polizei Westfalen zugegen sein sollen. Sie wollen sich zu den Ermittlungen äußern und können möglicherweise einige der noch offenen Fragen klären. Die Pressekonferenz können Sie live auf t-online verfolgen.