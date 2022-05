Im US-Bundesstaat Kalifornien ist es zu SchĂĽssen in einer Kirche gekommen. US-Medien berichteten von einem massiven Polizeiangebot. Die HintergrĂĽnde sind bislang unklar.

Durch Schüsse in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien ist mindestens ein Mensch getötet worden. Vier weitere Menschen seien in der Kirche in der Nähe von Los Angeles schwer sowie ein Mensch leicht verletzt worden, teilte das Büro des Sheriffs von Orange County am Sonntag im Onlinedienst Twitter mit.

Ein Mensch wurde demnach bei dem Vorfall in der Stadt Laguna Woods rund 70 Kilometer sĂĽdlich von Los Angeles festgenommen.Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag (Ortszeit) in der Stadt Laguna Woods. Die weiteren HintergrĂĽnde waren noch offen. Die Zeitung "Los Angeles Times" berichtete von einem massiven Polizeiaufgebot. Laguna Woods hat rund 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

10 Menschen in Buffalo erschossen

Erst am Samstag waren in den USA bei einem offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenangriff auf einen Supermarkt im Bundesstaat New York zehn Menschen getötet und drei weitere verletzt worden.