"Er ist ein Fremder"

Wieso? Sie schrieb dazu, sie wisse es nicht. "Er ist ein Fremder, der entschieden hat, mich zu taggen." Nach Recherchen des US-Portals "Daily Dot" ist sie minderjĂ€hrig. In einer Instagram-Story gab sie Einblicke darĂŒber, welchen Kontakt sie mit dem 18-JĂ€hrigen hatte. "Du repostet meine Waffenbilder", schrieb er ihr demnach bereits am 12. Mai. Ein Fragezeichen fehlte, aber es war wohl als Frage gedacht. Sie reagierte darauf mit Verwunderung: "Was haben deine Waffen mit mir zu tun?", antwortete sie in dem Chat.

Jetzt sind 21 Menschen tot, darunter 19 Kinder der Grundschule in der Kleinstadt Uvalde. Es ist der schlimmste Amoklauf an einer US-Schule seit dem Massaker an der Sandy Hook Elementary School in Newton in Connecticut am 14. Dezember 2012.

Chatprotokoll zeigt angeblich Kommunikation kurz vor der Tat

Aus dem von ihr veröffentlichtem Chat mit dem TĂ€ter geht ĂŒber seine PlĂ€ne wenig hervor. Dass er etwas vorhat, deutete er den Screenshots zufolge aber klar an. "Ich bin kurz davor", schrieb er am Morgen der Tat. Wovor, fragte sie und wĂŒnschte ihm einen guten Morgen. Seine Antwort: "Ich habe ein kleines Geheimnis." Er werde ihr es vor elf Uhr verraten, und sie mĂŒsse dann antworten. Sie versprach das nicht: "Ich bin krank, ich schlafe vielleicht noch mal. Aber wenn ich wach bin." Auf seine nĂ€chste kurze Nachricht reagierte sie erst um 13 Uhr. Von ihm kam keine Antwort mehr.

Nun fragt sich die junge Frau in ihrem Posting öffentlich, ob sie mehr hĂ€tte tun mĂŒssen. "Ich wĂŒnschte, ich hĂ€tte wenigstens versucht, ihn davon abzubringen, sein Verbrechen zu begehen."

Warum er sie ausgesucht habe, das wisse er nicht, hatte er ihr vorher geschrieben. "Aber du kannst dankbar sein". In seiner Logik sollte sich die Frau offenbar glĂŒcklich schĂ€tzen, direkt Informationen von einem vielfachen Kindermörder zu bekommen. Er selbst wurde ersten Erkenntnissen zufolge von Polizisten getötet. Das Profil ist von der Plattform verschwunden, es hatte vor der Tat weniger als 600 Abonnenten, ihres hat rund 8.000.

Der TĂ€ter Salvador R. (18) starb ebenfalls bei dem Attentat in Uvalde.

"Ich kenne ihn nicht, ich lebe nicht mal in Texas"

Sie war schon bei den ersten Nachrichten von ihm alles andere als dankbar gewesen: "Das ist beĂ€ngstigend fĂŒr mich", hatte sie geantwortet. Der Öffentlichkeit erklĂ€rte sie inzwischen: Das sei ĂŒberhaupt der einzige Grund gewesen, weshalb sie mit ihm geschrieben habe.

In Kommentaren zu ihren Fotos wurde sie als angebliche Komplizin beleidigt und bedroht. Sie sei die Freundin des TĂ€ters, wurde spekuliert, und sei ebenfalls an der Schule.