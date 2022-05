"Sie wird definitiv sehr vermisst"

"Der sĂŒĂŸeste kleine Junge, den ich je gekannt habe", sagte Manny R. der Nachrichtenagentur AP ĂŒber den achtjĂ€hrigen Uziyah G. , der von dem Angreifer in der Grundschule erschossen wurde. "Das sage ich nicht nur, weil er mein Enkel war", fĂŒgt R. an. Als sie sich das letzte Mal sahen, habe er mit ihm Fußball gespielt.

Eva M. war die Lehrerin einer Grundschulklasse, berichtet die AP. "Sie war abenteuerlustig", erinnert sich ihre Verwandte Amber Y. aus San Antonio demnach. "Sie wird definitiv sehr vermisst", so Y.

Auch Xavier Javier L. soll unter den Opfern sein. Der ZehnjĂ€hrige habe sich auf einen Sommer im Freibad gefreut, erzĂ€hlt seine Cousine Lisa G. der AP. "Er war nur ein liebevoller, zehnjĂ€hriger kleiner Junge, der einfach das Leben genoss und nicht wusste, dass diese Tragödie heute passieren wĂŒrde", sagt sie. Er sei lebhaft gewesen, so G. weiter, habe es geliebt, mit seinen BrĂŒdern und seiner Mutter zu tanzen.

"Ich versuche herauszufinden, wo meine Kleine ist"

Die Angehörigen von Uziyah G., Eva M. und Xavier Javier L. wissen, dass ihre Liebsten tot sind. Bei anderen aber erschien die erlösende Nachricht auf dem Handydisplay: Ihr Kind lebt. So auch der zehnjĂ€hrige Sohn von Tamica M. Er hörte die SchĂŒsse aus dem Klassenzimmer der vierten Klasse, berichtet die "Washington Post". Demnach habe er gesehen, wie zwei Kinder erschossen wurden. Erst Stunden spĂ€ter habe seine Mutter eine SMS vom Lehrer ihres Sohnes erhalten: Er lebt. Mit nur leichten Kratzern am Arm habe er sich aus dem Fenster gerettet. "Es hĂ€tte mein Sohn sein können, der erschossen wurde", sagte M.

Eine Frau, deren Nichte zunĂ€chst noch vermisst wird, wartete im Auto vor einem nahe gelegenen Krankenhaus. "Wir wissen nicht, wo sie ist", sagt sie dem Lokalsender Kens5. "Es ist nicht typisch fĂŒr meine Nichte, sich nicht zu melden. Ihr Telefon ist aus." So wie vielen der besorgten Angehörigen bleibt ihnen nur warten und hoffen.

Nach Massaker an US-Grundschule

Angreifer erschießt 19 Kinder an Grundschule in Texas

Amoklauf in den USA

"Ich frage immer wieder, was los ist, aber niemand sagt mir etwas", sagt ein Mann im Interview mit der "Bild". "Ich versuche herauszufinden, wo meine Kleine ist." Es hielten sich noch mehrere Kinder in einem nahegelegenen Beerdigungsinstitut auf, seine Tochter aber sei nicht dabei. "Es gibt viele verwirrte Eltern", so der Mann. Sie alle versuchten herauszufinden, wo die Lehrerin ihrer Kinder sei, um mehr zu erfahren.