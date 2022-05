Waffengewalt in den USA Die traurige Chronologie der Schulmassaker Von afp Aktualisiert am 25.05.2022 - 12:11 Uhr Lesedauer: 2 Min. Trauernde an der Grundschule von Uvalde: Nach SchĂŒssen sind in dem Ort mindestens 21 Menschen gestorben. (Quelle: t-online)

Der jĂŒngste Amoklauf in einer US-Schule ist kein Einzelfall: In den vergangenen Jahren ist es in dem Land immer wieder zu tödlichen Attacken in Bildungseinrichtungen gekommen. Ein Überblick.

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind 19 Kinder und zwei Lehrer getötet worden. In den USA sorgen immer wieder Schulmassaker mit vielen Toten fĂŒr Entsetzen. Eine Chronologie tödlicher Attacken an Schulen und UniversitĂ€ten in den USA:

24. Mai 2022

In der texanischen Kleinstadt Uvalde eröffnet ein 18-JÀhriger in einer Grundschule das Feuer. Er tötet an der Robb Elementary School mindestens 19 Kinder und zwei Lehrer, bevor er selbst von Polizisten erschossen wird. Lesen Sie hier mehr dazu.

30. November 2021

In Oxford im Bundesstaat Michigan erschießt ein 15-JĂ€hriger vier MitschĂŒler und verletzt sieben weitere Menschen. Nach der Tat lĂ€sst er sich widerstandslos festnehmen. Hier lesen Sie mehr zu der Tat.

Trauernde bei einer Gedenkfeier an der Oxford High School: Mindestens vier SchĂŒler starben dort 2021 durch SchĂŒsse. (Quelle: Paul Sancya/AP/dpa-bilder)