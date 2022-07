Mehrere Opfer nach Schüssen in Einkaufszentrum in Kopenhagen

Mehrere Opfer nach Sch├╝ssen in Kopenhagen

Ein Unbekannter hat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen mehrere Sch├╝sse abgegeben. Die Umst├Ąnde sind noch unklar.

Nach Sch├╝ssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum hat die Polizei einen Menschen festgenommen. Derzeit k├Ânnten keine weiteren Angaben gemacht werden, twitterte die Polizei in der d├Ąnischen Hauptstadt am Sonntagabend. Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass mehrere Menschen von Sch├╝ssen getroffen worden seien. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zun├Ąchst unklar.