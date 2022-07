Illinois | USA: Schüsse bei Parade nahe Chicago – Verdächtiger gefasst

Bei einer Parade in Highland Park in Illinois hat ein Angreifer auf die Menge geschossen. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen festgenommen.

Bei dem Angriff waren am US-Unabhängigkeitstag, dem vierten Juli, in der nördlich von Chicago gelegenen Stadt Highland Park im Bundesstaat Illinois mindestens sechs Menschen getötet und rund 25 weitere Menschen verletzt worden. Der Schütze hatte nach Polizeiangaben mit einem Gewehr von einem Dach aus das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet, die einer Feiertagsparade beiwohnte. Eine Waffe wurde am Tatort sichergestellt. Dabei habe es sich laut Behörden um ein "leistungsstarkes Gewehr" gehandelt. Meist kommen bei solchen Bluttaten in den USA Sturmgewehre zum Einsatz.