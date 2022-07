Bericht: Gutachten stützt Zigaretten-Theorie für Ballermann-Brand

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung liegt der spanischen Polizei auf Mallorca ein Gutachten zum Brand in der "Why not Mallorca"-Bar am Ballermann vor. In diesem wird davon ausgegangen, dass eine externe Quelle das Feuer im Mai verursacht hat. Ausgeschlossen wird demnach, dass defekte Elektroleitungen oder Steckdosen das Ungl├╝ck ausgel├Âst haben.

Bislang keine Freilassung auf Kaution

Den Mitgliedern des Kegelclubs "Stramm am Tisch" aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, mit Zigarettenkippen den Brand eines Lokals ausgel├Âst zu haben. Am 20. Mai wurden die Bar "Why not Mallorca" und angrenzende Geb├Ąude schwer besch├Ądigt, nachdem das Dach aus Schilfrohr in Flammen aufgegangen war. Zwei Menschen wurden verletzt ÔÇô die Schadenssumme soll bei 150.000 Euro liegen. Daraufhin war die Reisegruppe in Untersuchungshaft in der Hauptstadt Palma gekommen.