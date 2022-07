Australien: Festnahme 17 Jahre nach Mord an deutscher Touristin S. Strobel

Mehr als 17 Jahre nach dem Mord an einer deutschen Touristin in Australien hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben am Dienstag einen 42-jährigen Mann in einem Haus im Bundesstaat Western Australien fest. Er sollte an die Behörden des östlichen Bundesstaats New South Wales überstellt werden.