Monate nach der Beerdigung

Letztes Buch von Stephen Hawking erscheint erst jetzt

18.10.2018, 07:55 Uhr | dpa, jmt

In seinem letzten Buch gibt der verstorbene Physiker Stephen Hawking kurze Antworten auf kurze Fragen – so kündigt es der Titel an. Eine der Fragen: Gibt es einen Gott?

Sieben Monate nach dem Tod von Stephen Hawking erscheint ein Buch mit Gedanken des berühmten Physikers. In dem Werk mit dem Titel "Kurze Antworten auf große Fragen" beschäftigt sich der Forscher unter anderem mit den Fragen: Gibt es einen Gott? Werden wir auf der Erde überleben? Und wird uns künstliche Intelligenz überholen? Das Buch sei aus Hawkings Archiv mit vielen seiner Reden, Interviews, Essays und anderen Stellungnahmen hervorgegangen, schreibt der Londoner Verlag John Murray.

Wird uns künstliche Intelligenz vernichten?

Hawking nähert sich der Beantwortung vieler Fragen humorvoll – das Buch soll jedoch auch eine Warnung sein. Da die Menschheit die Erde in den nächsten tausend Jahren vermutlich zerstören wird, müsse sie einen Weg finden, außerhalb des Planeten zu überleben, so Hawking. Ob künstliche Intelligenz uns vernichten oder ignorieren wird, könnten wir jetzt noch beeinflussen. Die deutsche Übersetzung erscheint im Klett-Cotta-Verlag.

Stephen Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben. Er litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig und saß im Rollstuhl. Er entwickelte Theorien zum Ursprung des Universums und zu Schwarzen Löchern.





Kasparow im Interview: Von KI kann ganze Menschheit profitieren



Daneben beschäftigte sich Hawking ebenso mit populären Themen wie Zeitreisen und Außerirdischen. Der Forscher galt als Popstar der Wissenschaft, sein Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" wurde millionenfach verkauft.